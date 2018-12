Nuevos paros parciales este jueves en el metro tras quedar "en el aire" la idea de hacer huelga el día de Reyes

Publicado 12/12/2018 16:31:47 CET

La plantilla de la sociedad Metro de Sevilla, participada mayoritariamente por la corporación Globalvía y en un 11,76 por ciento por la Junta de Andalucía, está convocada este jueves a una nueva jornada de paros parciales en horarios de mañana y tarde, dentro del calendario de protestas promovido por el comité de empresa para reclamar la plena cobertura de las bajas, excedencias y reducciones de jornadas.

El presidente del comité de empresa del metro, Juan Lorenzo Vázquez (Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte, SITT), ha informado de que tras las dos jornadas de paros parciales celebradas hasta el momento, este jueves se celebra el tercer día de movilizaciones, pues estos paros parciales están convocados entre las 7,30 y las 9,30 horas y las 19 y las 21 horas de cada jueves, de modo indefinido.

Los servicios mínimos fijados por la Junta de Andalucía, recordémoslo, estipulan al menos un 40 por ciento del servicio por la mañana y del 30 por ciento por la tarde.

El portavoz del comité de empresa ha explicado además que no media "ningún acercamiento" entre las partes, sobre todo después de que la dirección del metro remitiese a la plantilla "dos correos bastante desafortunados" acerca de "cómo se cubren las situaciones de absentismo", cuando las excedencias o las bajas no cubiertas "no forman parte del absentismo".

Igualmente, y siempre según el presidente del comité de empresa, la dirección del metro habría defendido que los servicios mínimos estaban siendo respetados "a rajatabla", toda vez que Juan Lorenzo Vázquez alertaba el pasado lunes a Europa Press de que la jornada de paros parciales del pasado jueves incluyó una supuesta vulneración de los servicios mínimos por parte de la compañía.

LOS SERVICIOS MÍNIMOS

Según Juan Lorenzo Vázquez, la aplicación de los servicios en la franja horaria de tarde, con relación a los servicios especiales de Navidad inicialmente diseñados por la empresa, debería haberse traducido en la puesta en funcionamiento de dos trenes simples y dos trenes dobles, pero Metro de Sevilla habría operado con "cuatro trenes dobles y ninguno simple" para ampliar la capacidad de carga de los convoyes y contrarrestar de algún modo el paro parcial.

Al respecto, el presidente del comité de empresa avisa de que la plantilla "está calentita" ante los posicionamiento de la dirección, advirtiendo de que desde las filas de los trabajadores incluso se habría "pedido huelga" para el 5 de enero, día de las cabalgatas de Reyes Magos. No obstante, asegura que el comité de empresa logró "convencer" a los trabajadores para que dicha idea quedase "en el aire".