Las obras del Centro de Adultos Diamanto García de Alcalá (Sevilla) continúan con la fase de revestimiento

Visita de la alcaldesa de Alcalá al Centro de Adultos Diamanto García - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, acompañada del delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, y el delegado de Educación, Pablo Chain, ha visitado las obras de reforma integral del Centro de Adultos Diamantino García, que han alcanzado la fase de revestimiento de muros e instalaciones.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la intervención ha contemplado una amplia obra de renovación y mejora, que va a poner a punto la instalación para que se convierta en un "referente" en esta enseñanza en Alcalá, "y que pueda ofrecer un servicio como se merecen nuestros adultos y mayores que son nuestra prioridad, para ello, hemos tenido en cuenta las aportaciones, peticiones y necesidades plantadas por alumnos y profesores", tal y como ha puntualizado la alcaldesa.

"La reforma del Diamantino García, que es un edificio con más de 50 años de antigüedad, es uno de los compromisos del Gobierno municipal y forma parte del Plan de Barrios como una acción prioritaria por su repercusión para la comunidad educativa y para los habitantes de la barriada", ha añadido.

En este sentido, ha puntualizado que está "segura de que este centro se va llenar con la ilusión, las ganas de aprender de quienes, cuando la obra esté acabada, tienen que darle vida, sus aportaciones han sido clave para diseñar la reforma".

En este centro se está realizando una reforma integral de todas las edificaciones para poder contar con un total de 593 metros de instalaciones, además de que los dos edificios quedarán unidos a través de un pasillo de nueva construcción que quedará cubierto. El aforo de las instalaciones será de 225 personas.

Para ello se ha llevado a cabo la demolición de algunos muros, nuevas instalaciones de saneamiento y fontanería, rehabilitación de cubiertas, impermeabilización, carpintería, herrajes, sistemas de seguridad y emergencia, elementos de reducción de consumo energético.

Del mismo modo, se llevará a cabo también el nuevo cerramiento de la parcela, el arreglo de los exteriores, plantaciones y la colocación de riego por goteo, además de que contará con con cinco aulas más un salón de actos e instalaciones de gestión como despachos.

Actualmente, la obra está en fase de revestimiento e instalaciones y se está trabajando en la estructura del pasillo que une los dos edificios del conjunto.

A ello, Ana Isabel Jiménez, ha expresado que "la educación es una de las claves que de forma más importante marcarán el futuro de nuestra sociedad". "Pero la filosofía, el planteamiento y el desarrollo de la educación han cambiado de forma notable en los últimos años", ha concluido.

La inversión ha sido de más de 700.000 euros con cargo al Plan Sevilla 107 de la Diputación Provincial, que en total en Alcalá supone una inversión de 2,4 millones de euros para toda la ciudad.