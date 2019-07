La ONCE lanza un cupón para conmemorar la celebración del V Centenario de la Primera Circunnavegación desde Sevilla

Publicado 24/07/2019 17:15:58 CET

Cupón que la ONCE dedica al quinto centenario de la primera circunnavegación a la Tierra

La ONCE se ha sumado a la conmemoración del V Centenario de la Primera Circunnavegación, que partió de Sevilla, dedicándole el sorteo del Sueldazo del Fin de Semana del próximo sábado 10 de agosto, por lo que cinco millones y medio de cupones rememorarán la primera vuelta al mundo en el mismo día en que la iniciaron Magallanes y Elcano, en el año 1519.

El cupón ha sido presentado este miércoles en la sede del Ayuntamiento de Sevilla por el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, quienes han estado acompañados por el teniente de alcalde y delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, y el autor de la ilustración, Arturo Redondo, al que el propio alcalde le ha comentado que el cupón es una "manera estupenda de pasar a la posteridad".

Al mismo tiempo, el alcalde ha agradecido la colaboración de ONCE y le ha animado a seguir cooperando en este proyecto que se desarrollará durante los próximos tres años. Ha pedido al delegado de la Organización que "encontremos fórmulas de colaboración que permitan seguir superando barreras y dar ejemplo de ciudad universal también en estos proyectos". "Que la promoción de la ciudad se haga siempre asociada a los proyectos innovadores y ambiciosos como los que desarrolla la ONCE. Esto sería una satisfacción como alcalde", ha asegurado.

Por su parte, Cristóbal Martínez ha recordado que "a la ONCE siempre le gusta estar en los momentos importantes de Sevilla y éste es un hito histórico para la ciudad". "Sentimos que este aniversario, que reivindica la vocación universal de Sevilla y de España, debe buscar la complicidad, participación activa y el compromiso de los ciudadanos, la sociedad civil, la universidad y la comunidad internacional", ha dicho.

El 10 de agosto, fecha en la que se sortea este cupón, hace 500 años, partía desde Sevilla la expedición marina capitaneada por Fernando Magallanes, en la salida, y Juan Sebastián Elcano en el retorno, con el propósito de completar la primera circunnavegación de la Tierra de la historia, que tenía como destino alcanzar las "islas de las especias", una expedición compuesta por cinco naves con 239 marineros.

Iniciado el viaje, la primera escala tuvo lugar en Tenerife (Canarias), y la travesía atlántica continuó pasando frente a las islas de Cabo Verde y las costas de Sierra Leona, en África. Casi cuatro meses después de abandonar España, la flota se acercó a la costa de América. El 13 de diciembre de 1519 tocaron tierra en la bahía Santa Lucía, donde hoy se encuentra Río de Janeiro. Tras conseguir pasar el conocido como Estrecho de Magallanes pusieron rumbo hacia el Pacífico con el objetivo de llegar a las islas Marianas.

En marzo de 1521, se convirtieron en los primeros europeos en avistar las Islas Filipinas. Ese mismo año, fallecía Magallanes en una dura batalla con los indígenas y tomaba el mando Elcano. En el mes de noviembre, llegaban a su destino final, las islas Molucas, conocidas "islas de las especies". En diciembre, con las naves cargadas, ponían rumbo de vuelta a España. El 8 de septiembre de 1522, la expedición atracaba en Sevilla y regresaba una nave con 18 marineros.

SUELDAZO DEL FIN DE SEMANA

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta.

Así, también ofrece 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros. Los cupones y demás productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.