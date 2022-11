La ONCE reparte en Sevilla casi 1,2 millones de euros entre Pilas y Utrera

Francisco José Cabello, vendedor de la ONCE en la localidad de Pilas.

Francisco José Cabello, vendedor de la ONCE en la localidad de Pilas. - ONCE



SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este lunes ha repartido cerca de 1,2 millones de euros entre 20 vecinos de las localidades sevillanas de Pilas y Utrera. El primero de los municipios ha sido el más afortunados. Allí, Francisco José Cabello ha vendido la serie agraciada con medio millón, el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE, más otros nueve cupones agraciados con 35.000 euros, que suman otros 315.000 euros.

Cabello, que es vendedor desde enero del año pasado, vende en distintos puntos del municipio, aunque este lunes ha vendido cupones en dos bares del centro de Pilas y a las puertas del supermercado Cash, a las afueras del municipio, según informa la entidad en una nota de prensa.

"Todos los días piensas que vas a dar el premio y cuando llega no te lo crees", ha asegurado el vendedor, al tiempo que ha expresado "sentir mucha alegría por sus clientes, porque hay mucha necesidad. La cosa está muy tirante y me alegro de que por lo menos les pueda aliviar a diez familias, algo que no es poco en estos tiempos".

Este sorteo ha repartido otros 350.000 euros en Utrera. En este caso, ha sido Raúl Martín quien ha vendido otros diez cupones premiados con 35.000 euros. Martín es afiliado a la ONCE y vendedor desde 2020 y comparte su punto de venta entre en la avenida Abate Marchena y la calle Río Jándula, de la localidad sevillana.

El sorteo del lunes 7 de noviembre estaba dedicado a la calle Real de la Coruña, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a las calles más emblemáticas de España y ha repartido el resto de los premios entre la Comunidad Valenciana y Cataluña.