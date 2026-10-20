Pablo de Olavide de Sevilla acoge un encuentro para abordar la crisis climática y el futuro de los cuidados

Cartel del I Encuentro de Trabajo Social Verde de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla) acogerá del 21 al 23 de octubre el 'I Encuentro Trabajo Social Verde. Repensando en clave Ecosocial', una iniciativa que propone abrir un "espacio de reflexión e intercambio en torno al papel del Trabajo Social ante los desafíos derivados de la crisis climática, las desigualdades sociales y la necesidad de avanzar hacia modelos de cuidados más sostenibles".

Según ha concretado la institución académica en una nota, el encuentro parte de la premisa de que el bienestar de las personas está "estrechamente vinculado a las condiciones ambientales, sociales y comunitarias que hacen posible una vida digna". Desde esta perspectiva, el Trabajo Social Verde plantea "ampliar la mirada de la intervención social para integrar el cuidado de las personas y de sus entornos, la sostenibilidad ambiental y la justicia social como dimensiones inseparables".

Durante tres jornadas, la UPO ha asegurado que Carmona se convertirá en un "espacio de diálogo" entre más de 40 profesionales, investigadores y agentes vinculados a la intervención social, la sostenibilidad y los cuidados. Así, el programa combinará "aportaciones científicas, experiencias innovadoras, dinámicas participativas y trabajo en grupos", con el propósito de "trasladar la perspectiva ecosocial a las prácticas profesionales, las organizaciones y los servicios sociales".

En contexto, el encuentro está organizado por la Cátedra Macrosad de Trabajo Social Verde de la UPO, en colaboración con el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UPO, Macrosad Corporate, el Consejo General de Trabajo Social y la Asociación Universitaria Española Trabajo Social, con el objetivo de "impulsar la reflexión, el intercambio de experiencias y la generación de propuestas que contribuyan a incorporar la perspectiva ecosocial a la práctica profesional del Trabajo Social".

La programación comenzará el miércoles, 21 de octubre, a las 17,30 horas, con el acto oficial de apertura, en el que participarán la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicente González; la directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UPO, Auxiliadora González Portillo; la directora territorial de Andalucía Occidental de Macrosad, Luz García Novoa; y el director de la Cátedra Macrosad de Trabajo Social Verde, Fernando Relinque Medina.

A continuación, la sesión 'Latiendo en verde. Sentir qué está pasando, hacia dónde vamos, qué nos espera' abordará los desafíos de la realidad socioclimática y su relación con las desigualdades, los territorios y los sistemas de cuidados. La primera aportación de conocimiento correrá a cargo de la directora de Agrifood Climate Bond, Reyes Tirado Fernández.

El jueves 22, la jornada se centrará en la incorporación de los conocimientos y las competencias ecosociales a la práctica profesional. La sesión 'Rompiendo esquemas' "reunirá aportaciones científicas sobre comunidades energéticas, vulnerabilidad energética, justicia territorial y promoción de prácticas sostenibles desde el Trabajo Social". Asimismo, se abordarán las posibilidades de la innovación y el cambio sistémico para "transformar las organizaciones, los servicios y las formas de cuidar".

Asimismo, uno de los "ejes destacados" de esta jornada será el trabajo directo sobre experiencias concretas. Por la tarde, las personas participantes se trasladarán a la finca ecológica y solidaria BioAlverde, en Montequinto, para "conocer una iniciativa que vincula la producción agrícola ecológica con la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad".

De este modo, la UPO ha asegurado que esta visita "permitirá reflexionar sobre las posibilidades de integrar la sostenibilidad ambiental, la economía social y la intervención comunitaria, así como sobre las competencias necesarias para desarrollar prácticas profesionales respetuosas con los límites del planeta".

La última jornada, programada para el viernes, 23 de octubre, estará dedicada a los cuidados sostenibles y a los desafíos que plantea una transición ecológica justa. La intervención de la ensayista, investigadora y activista socioambiental, Josefa Sánchez Contreras, ofrecerá una "mirada crítica a las transiciones verdes, con especial atención al colonialismo energético, el extractivismo y las desigualdades sociales y territoriales que pueden reproducirse en estos procesos".

El programa incluirá también la lectura del Manifiesto por la Vida y la Dignidad de las Personas Mayores y Vulnerables, a cargo del Comité de Ética de Envejecimiento Digno y Positivo, que situará en el centro del debate la protección de las personas mayores y de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la emergencia climática.

Finalmente, el encuentro concluirá con la puesta en común de las principales reflexiones y propuestas, la entrega de los Premios TFG y TFM 'Trabajo Social Verde. Por un Futuro Ecosocial' y una mesa de cierre institucional.

En suma, el primer Encuentro de Trabajo Social Verde aspira a "contribuir a una concepción de la intervención social que reconozca la relación entre las condiciones ambientales, la cohesión comunitaria, las desigualdades y los cuidados".

Su metodología, articulada en torno a las denominadas 'semillas de conocimiento', combinará "aportaciones inspiradoras" con espacios de participación destinados a "generar aprendizajes compartidos y propuestas aplicables a distintos contextos profesionales".

Con esta iniciativa, la Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta se convierte en "punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y experiencias" en torno al desafío de "avanzar hacia modelos de desarrollo y de atención social capaces de proteger la dignidad de las personas y, al mismo tiempo, preservar los entornos que sostienen la vida".