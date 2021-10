Panorama Andaluz del Festival de Sevilla programa diez largometrajes y 18 cortometrajes

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Sevilla, que se celebrará del 5 al 13 de noviembre, vuelve, un año más, a convocar al talento cinematográfico regional en torno a Panorama Andaluz, una sección que programa diez largometrajes y 18 cortometrajes, "ilustrando la necesidad de Andalucía de contarse a sí misma a través del cine".

En un comunicado, el Ayuntamiento hispalense indica que, en una edición en la que habrá producciones andaluzas en casi todas las secciones del festival, Panorama Andaluz "ofrece una muestra representativa y selecta del cine que se ha hecho en Andalucía en el último año a la par que servir de ventana internacional a algunas de las mejores películas andaluzas rodadas recientemente y que comienzan su distribución a partir de su estreno en el certamen sevillano". Así, nueve de los diez largos tendrán su estreno absoluto en el marco del festival, un dato que ilustra la consolidación de la sección, en la que se pone en juego por segundo año un premio de 5.000 euros al mejor largometraje.

Entre los directores presentes este año en la sección, repiten varios que ya han estado en ediciones anteriores, como el veterano Nonio Parejo, histórico del cine independiente andaluz; Remedios Malvárez; Mariano Agudo o Vanesa Benítez Zamora.

El cine de lo real perfila a grandes rasgos la mayor parte de las propuestas, pero la diversidad de enfoques y contenidos abre la sección a todo tipo de públicos. "Más allá, quizá la clave que mejor puede definir la selección de este año es la voluntad de poner en diálogo tradición y vanguardia en diferentes campos de la cultura popular", indica.

Un ejemplo de esto último, según agrega, son las dos películas centradas en la Semana Santa: '¡Dolores guapa!', de Jesús Pascual, y 'Parasceve, retrato de una Semana Santa', de Hilario Abad. En la primera se indaga, "desde el fervoroso respeto", en cómo las imágenes y las tradiciones de base religiosa atraviesan la vida de gran parte de los sevillanos, muy especialmente, de parte del movimiento gay en la ciudad. Por su parte, 'Parasceve, retrato de una Semana Santa' propone una suerte de sinfonía urbana en la que banda sonora e imagen se funden para componer una exaltación sensorial del ritual religioso en Sevilla, fijándose especialmente en las reacciones y los comportamientos del público que asiste a los cortejos.

LA MEMORIA EN LAS FOSAS

Además, dos largos se ocupan de la memoria de la represión franquista: 'Pico Reja, lo que la tierra esconde' y 'Horacio, el último alcalde'. Con la aportación de Rocío Márquez y el poeta Antonio Manuel Rodríguez, el primero dirige una mirada sensible y justa a Pico Reja, la mayor fosa común española, situada en el cementerio sevillano de San Fernando, en un documental que firman Remedios Malvárez y Arturo Andújar.

De su lado, el segundo, de los directores María Rodríguez y Mariano Agudo, pone nombre e historia a uno de los miles de cuerpos enterrados (y aún no identificados) en esa fosa: Horacio, último alcalde republicano de Sevilla.

DIÁLOGO ENTRE TRADICIÓN Y VANGUARDIA

Panorama andaluz es, asimismo, la sección en la que se suele conjugar el diálogo entre tradición y vanguardia. En esta edición se refleja en las dos películas de ámbito taurino: '6 toreros yankees, 6 de Nonio Parejo' y 'Curro Romero, maestro del tiempo', de Curro Sánchez Varela. En la primera, el histórico realizador andaluz ahonda en la sorprendente historia de los toreros norteamericanos que fueron apareciendo en los ruedos en el siglo XX. Por su parte, Curro Sánchez, ganador de un Goya por el documental sobre su padre, Paco de Lucía, se adentra ahora en la vida de Curro Romero desde sus orígenes humildes en Sevilla hasta su retirada de los ruedos a punto de cumplir los 67 años.

También se traza ese diálogo entre tradición y vanguardia en los largometrajes de temática musical: 'Algo salvaje. La historia de Bambino', de Paco Ortiz; 'Storm', de Jesús Ponce, y 'Rock 'n' Roll is not dead', que firman Mauricio Angulo y Charlie Boy. Estos dos últimos títulos ofrecen además de alguna forma dos miradas complementarias sobre la historia del rock andaluz: una sobre sus orígenes, al fijarse en los Storm, pioneros y referentes del rock duro y de la psicodelia que a finales de los años 60 abrieron el camino por el que luego transitarían grupos más conocidos como Smash o Triana. Por su parte, 'Rock 'n' Roll is not dead' indaga en el presente musical siguiendo a Los Labios, banda que ha alcanzado una gran proyección internacional en los últimos años y que está integrada, entre otros, por Sammy Taylor, hijo de Silvio.

Otro de los estrenos de esta sección es 'La vida chipén', esperado segundo largometraje de Vanesa Benítez Zamora, tras su exitosa 'Rota'n Roll'. En este caso, flirteando con la ficción pero sin perder el referente real, se sirve de un personaje imaginario, Paco Foto, fotógrafo de los famosos, para recorrer el paisaje y el paisanaje de la Costa del Sol en los años 70, en plena eclosión del turismo.

NOMBRES PROPIOS DEL CORTOMETRAJE DE REGRESO A SEVILLA

En el apartado de cortometrajes, se proyectarán 18 trabajos, siete de ellos serán estrenos absolutos en tres sesiones grupales de seis cortos cada una.

Varios directores ya seleccionados (o incluso premiados) en ediciones anteriores, presentarán también sus cortos en esta edición, como por ejemplo María Cañas, Ignacio G. Merlo, Dani Zarandieta, Ángel Tirado o Sándor M. Salas.

Sobre la temática, esta edición se caracteriza por reunir una gran variedad de estilos y contenidos que refleja muy bien la riqueza de este formato en el contexto andaluz actual: de la ficción robótica a la intimidad documental, del drama familiar a la comedia sobre el propio mundo del cine, del retrato etnográfico al 'search footage', la técnica del cine de archivo o como lo llaman los cineastas que lo trabajan videoguerrilla de archivo.

En cuanto a los premios, la sección convoca dos galardones, en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide, el Premio Rosario Valpuesta al Mejor Cortometraje de la sección, dotado con 2.000 euros y el Premio Especial Rosario Valpuesta a la contribución artística, en cualquiera de sus modalidades, con una dotación económica de 1.000 euros.

RTVA, ONCE LARGOMETRAJES CON SELLO ANDALUZ EN EL FESTIVAL DE SEVILLA

Asimismo, varios de los largometrajes programados en Panorama Andaluz cuentan con el apoyo de la Radio Televisión Andaluza (RTVA) en el marco de la activa participación que el ente público andaluz desarrolla en el ámbito de la producción cinematográfica andaluza.

En concreto, el sello RTVA está detrás de los títulos de seis de los largometrajes de esta sección: 'La vida Chipén', de Vanesa Benítez; 'Algo Salvaje. La historia de Bambino', de Paco Ortiz; 'Curro Romero, maestro del tiempo', de Curro Sánchez Varela; 'Storm', de Jesús Ponce; '6 toreros yankees, 6 de Nonio Parejo'; 'Pico Reja, lo que la tierra esconde', de Remedios Malvárez y Arturo Andújar, y 'Horacio, el último alcalde', de los directores María Rodríguez y Mariano Agudo.

Asimismo, además del apoyo en las películas de Panorama Andaluz, la RTVA participa en la producción de dos títulos presentes en la Sección Oficial, como son 'Las gentiles', de Santi Amodeo, que compite por el Giraldillo de Oro, y 'Alegría', de Violeta Salama, también en Sección Oficial pero Fuera de Concurso.

Por otro lado, el documental 'Canto Cósmico. Niño de Elche', programada en la sección Las Nuevas olas No Ficción y realizada por Marc Sempere y Leire Apellániz, cuenta también con el sello de Canal Sur en su producción.

Por último, 'La hija', de Manuel Martín Cuenca, que se proyectará en una sesión especial dedicada a los grandes cineastas andaluces, es otra de las producciones respaldadas por la RTVA.