La Junta anuncia una auditoría externa de las instalaciones eléctricas en zonas de Sevilla afectadas por cortes de luz

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha anunciado la realización de una auditoría técnica externa para conocer con más detalle el estado real de las infraestructuras e instalaciones de suministro eléctrico en Sevilla, similar a la que se encargó en la zona norte de Granada, especialmente afectada por las incidencias en el suministro eléctrico.

Así lo ha indicado en su comparecencia en comisión parlamentaria, en la que ha abordado la problemática de los cortes de suministro que se producen en varias provincias andaluzas, y en la que ha expresado la "preocupación y sensibilidad" del Gobierno andaluz por las familias que se están viendo afectadas por esta situación. Paradela ha incidido en que la Junta "está cumpliendo" con su ámbito competencial, que se centra en supervisar los planes de inversión que tienen que ejecutar las empresas distribuidoras y vigilar su cumplimiento, y velar por la calidad del suministro.

En su intervención ha dicho "no ser el consejero más popular en Endesa", porque "es delicado y complicado para ellos aceptar que hay que realizar estas auditorías externas, lo toman como una señal de desconfianza, y lo que les explico es que simplemente estoy cumpliendo mis obligaciones".

De este modo, ha incidido en se puso en marcha la auditoría en Granada, "que se va a autorizar ahora", y se ha solicitado la de Sevilla, ha destacado que "son externas y completamente imparciales" y ha apuntado que "es probable que se vayan pidiendo en otras provincias". "No es algo automático ni fácil realizar", ha subrayado.

Asimismo, Paradela ha vuelto a solicitar al subdelegado del Gobierno central en Sevilla constituir una mesa de trabajo de carácter técnico como las que ya vienen funcionando en Granada y Almería "para abordar un problema complejo desde el trabajo coordinado de todos los niveles de Administración: local, autonómico y estatal".

"Desde la Junta consideramos la urgencia de abordar el problema desde un enfoque global, desde la imprescindible colaboración entre todas las administraciones competentes y entidades sociales implicadas", ha subrayado el consejero, que ha reclamado al Gobierno central una reforma legal acorde" que permita erradicar este

problema "que afecta a la seguridad y salud públicas".

"MEJORA LA CALIDAD DEL SUMINISTRO EN ANDALUCÍA EN 2022"

Además, en la comisión, el consejero de Política Industrial y Energía ha avanzado que en 2022 los indicadores que miden la calidad del suministro eléctrico en Andalucía: Tiepi (tiempo medio anual que un consumidor permanece sin suministro eléctrico) y Niepi (número medio anual de cortes de suministro) "han mejorado significativamente" sus valores respecto a 2021.

En concreto, ha precisado que el tiempo medio de interrupción se ha reducido un 25 por ciento y el número de incidencias ha descendido un seis por ciento, según los datos aportados por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Política Industrial y Energía

Según ha destacado Paradela, los consumidores han visto reducido el tiempo medio anual de interrupción del suministro eléctrico al alcanzar en 2022 un valor de 63 minutos, lo que supone un descenso del 25 por ciento sobre el valor de 2021, que fue de 84 minutos. El

indicador que mide el número medio anual de interrupciones de suministro eléctrico también se ha reducido un seis por ciento, al pasar de 1,46 interrupciones en el año 2021 a 1,38 interrupciones en el año 2022.

Los valores de Tiepi y Niepi para el año 2022 se estiman en el Centro de Evaluación y Seguimiento Energético de Andalucía, Cesea, a partir de los datos de los cortes de suministro que comunican las empresas distribuidoras que operan en la comunidad. Esta estimación permite conocer la evolución de la calidad de suministro con un año de

antelación a la publicación oficial de la información que realiza el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por su parte, la socialista María del Pilar Navarro ha señalado que "hay algunos puntos" en los que los cortes de luz "tienen un origen delictivo", pero se pregunta por qué si tienen detectados esos puntos "no lo denuncian a la empresa". "Quitando el foco concreto que es puntual, y que no es el 99% de los casos, nos podremos centrar en ayudar a aquellas familias de muchos barrios de toda Andalucía que pagan religiosamente su luz y están sufriendo cortes".

"Esto afecta a zonas concretas donde hay problemas de pobreza, pero son gente muy digna y no son criminales", ha abundado Navarro, quien ha manifestado que se trata de "invertir más". "Negar la realidad solo nos lleva a tomar decisiones erróneas o a no tomar medidas a tiempo", por tanto le animo a que no "siga con la línea de sus predecesores y otros compañeros" en relación a "reunirse con lo colectivos y escuchar" y en el caso de "la pobreza energética, no de la criminalidad, plantee medidas más potentes".

Desde Vox, Juan José Bosquet ha aludido "a la progresiva extensión" de este problema en la región y a la consideración del Defensor del Pueblo de que supone "una afección para los derechos fundamentales de las personas", ante la que se están poniendo en marcha "escasas medidas", sobre todo "en los municipios más desfavorecidos de Andalucía".

VOX: "ES NECESARIA UNA AUDITORÍA EN EL RESTO DE PROVINCIAS"

Ha apuntado que las soluciones a sea problemática deben llegar desde la Junta y el Gobierno central "para asegurar campañas de inspección y control en los enganches ilegales". Finalmente, ha afirmado que además de una auditoría externa en Granada y Sevilla, "es necesaria también en el resto de provincias".

Desde Por Andalucía, Esperanza Gómez ha afirmado que en el tema de los cortes de luz "nos hemos centrado en Granada y Sevilla, y hemos dejado fuera a otras zonas", toda vez que ha apuntado que la competencias de la Junta "es instalación, transporte y control son limitadas, pero es cierto que tiene la obligación de inspección y garantizar que la población siga accediendo a la energía".

"Hay falta de inversión y de control en la instalaciones eléctricas", ha incidido Gómez, quien ha apuntado que cuando se mira al mapa de los cortes de luz Andalucía oriental "está abandonada", pera añadir que la mayoría de los cortes "se dan en zonas rurales" y "aquí no hay plantaciones ilegales de marihuana, sino que la red de transporte no es tan buena".

Por último, la popular María Isabel Sánchez ha afirmado que "el problema de raíz en los cortes de luz es el fraude en al red por la plantación de marihuana", para añadir que lo dice la memoria de la Fiscalía "de los últimos tres años".