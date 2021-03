El Parlamento andaluz trata de nuevo este miércoles el conflicto del sector F de Almensilla

Adelante invoca la PNL aprobada al respecto esta legislatura y reclama llevarla a cabo

La Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía celebra este miércoles una sesión, en cuyo orden del día figura una pregunta del diputado de Adelante por Sevilla Ismael Sánchez (IU), en demanda de que la consejera del ramo, la popular Marifrán Carazo, explique "los motivos" por los que no está siendo cumplida la nueva proposición no de Ley (PNL) no vinculante aprobada por unanimidad en esta legislatura, en favor de un procedimiento de gestión pública por cooperación para el sector F de Almensilla, una extensa zona de parcelas y chalés cuya junta de compensación está marcada por el presunto desfalco de varios millones de euros y cuya plena urbanización sigue pendiente de conclusión.

En su pregunta escrita con ruego de respuesta oral a la consejera, recogida por Europa Press, el citado diputado de Adelante recuerda que dicha PNL apostaba por promover "un convenio que sustituya el procedimiento de ejecución por sustitución que rige sobre el sector F de Almensilla (...), por un procedimiento de gestión pública por cooperación", solicitando aclarar "por qué motivos no se están cumpliendo los distintos puntos" de la iniciativa aprobada, de carácter no vinculante y similar a otras impulsadas años atrás.

A tal efecto, un informe ambiental emitido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, respecto a una modificación promovida por el Ayuntamiento de Almensilla para el plan parcial del Sector F, refleja la situación del mismo.

Dicho informe, emitido en mayo de 2020, detalla que "en la actualidad, el proyecto de urbanización (del sector F) se ha ejecutado en un 35 por ciento, con calles como la 1.2 y el sistema general Cañada de las Islas en un 80 por ciento, a falta de la instalación eléctrica y alumbrado público", mientras de otro lado, "en la mayor parte del sector, sobre todo en Santa Iglesia, la entrada al Sector desde la carretera de Palomares-Mairena del Aljarafe, existen viviendas habitadas e infraestructuras a medio terminar".

EL SECTOR F DE ALMENSILLA

Tras ser constituida la junta de compensación del Sector F para hacer frente a la necesaria urbanización de la zona y la instalación de dotaciones para suministros básicos de agua o electricidad, en 2004 fue concertado un préstamo con el banco Santander para sufragar tales obras, con cargo a las correspondientes aportaciones de los propietarios. Pero allá por 2015 estallaba el caso del presunto desfalco mediante el cual habrían sido desviados unos 3,7 millones de euros del dinero aprovisionado por la junta de compensación para este proyecto.

El principal encausado por tal extremo es el extesorero de la junta de compensación, Julio Mateos, quien confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la entidad, huyendo después a la República Dominicana hasta ser finalmente detenido y encarcelado en agosto de 2016. Desde el pasado mes de mayo de 2019, Julio Mateos goza de libertad provisional al acceder a la misma el Juzgado número uno de Coria del Río, que en paralelo ordenaba continuar las actuaciones en su contra por el trámite del procedimiento abreviado.

Además, otro de los frentes del conflicto atañe a las obras de urbanización contratadas en 2011 a la constructora Istem S.L. y paralizadas en 2012 cuando aún estaban muy lejos de su conclusión.

LA SENTENCIA DE ISTEM

Porque sobre la junta de compensación del Sector F de Almensilla pesa una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 18 que le condena a abonar más de 1,75 millones de euros a Istem S.L., por las obras ejecutadas y no pagadas, los costes indirectos, los daños por gastos generales, el lucro cesante y las retenciones, si bien una sentencia posterior de la Audiencia restó 543.580 euros a la cuantía a satisfacer a la mencionada empresa constructora pero mantenía la condena a indemnizar a Istem S.L.

En cualquier caso, mientras tiempo atrás la directiva de la junta de compensación anunciaba un acuerdo con el banco Santander para reestructurar el préstamo de 2004, con una quita de unos tres millones y "la retirada de las cláusulas hipotecarias y solidarias", sobre los parcelistas seguirían pesando los pagos y derramas derivados de los costes del proyecto de urbanización de la zona y de instalación de dotaciones para los suministros básicos.

Esta situación, arrastrada durante años, ha coincidido además con el contexto de crisis económica, admitiendo en su momento el presidente de la junta de compensación, Francisco Carvajal, que la situación de este entorno de parcelas había derivado en todo un "conflicto económico y social".