El Parlamento insta a la Junta y al Gobierno a firmar un protocolo con "plazos viables" para el Metro de Sevilla

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cinco grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía han acordado por unanimidad reclamar al Gobierno de España un "compromiso de financiación" con la línea 3 del Metro de Sevilla; exigir ese mismo compromiso a la Junta de Andalucía, a la que insta a iniciar "a la mayor brevedad posible" la licitación del tramo norte y la elaboración del proyecto constructivo de la línea 2; e instan a las dos administraciones --estatal y autonómica-- a que "sin demora alguna, acuerden la financiación y establezcan un calendario de pagos y plazos reales y viables".

Es el resultado de la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el PP en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación de Territorio celebrada este miércoles, a la que se le han incorporado las cuatro enmiendas presentadas por el PSOE y en cuyo debate los populares han acusado al Gobierno central de "humillar" a los sevillanos con el Metro y los socialistas al PP de "confrontar" para "boicotear" la ampliación del suburbano.

La diputada del PP Virginia Pérez ha defendido la PNL --previa a la reunión de este jueves 3 de febrero en Madrid del Ministerio de Transportes, la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla para abordar la financiación y el modelo de explotación de la línea 3-- argumentando que el Gobierno central debe comprometerse en la firma de un protocolo con "plazos viables".

"Sevilla es la cuarta capital de España en número de población. Madrid cuenta con 293 kilómetros de red de Metro, Barcelona con 170 kilómetros y Valencia con 156. En 37 años de socialismo, los sucesivos gobiernos andaluces solo han hecho 18 kilómetros", ha recordado Pérez.

Los populares han remarcado que "para que los proyectos sean una realidad tiene que haber un compromiso y financiación" y han recordado en este punto que el Gobierno andaluz ha "incorporado" 4,1 millones de euros para la línea 3 del Metro, cuyo tramo norte (Pino Montano-Prado de San Sebastián) se ha presupuestado en 1.045 millones de euros.

En las filas del PSOE, la diputada Verónica Pérez ha reconocido que la "historia" del Metro de Sevilla es, "desgraciadamente, demasiada larga". "Los sevillanos se merecen que le pongamos fin", ha abundado Pérez, para la que la línea 3 del metropolitano tiene que "ver la luz ya".

No obstante, la diputada socialista ha lamentado el "boicot" del PP a esta infraestructura en años anteriores. "Se dinamitaron las negociaciones", ha apuntado, recordando que el exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido planteó la licitación de "toda la red de Metro a la vez". En esta línea, el PSOE ha puesto el acento en que "nunca ha habido una voluntad más clara" del Gobierno de la Nación con el Metro de Sevilla, por lo que ha animado a "avanzar" para "licitar ya".

El diputado de Cs en la Comisión de Fomento Juan de Dios Sánchez López ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha consignado "ni un céntimo" para el Metro de Sevilla en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha afeado al presidente del Ejecutivo que no se le va a recordar por "ninguna infraestructura importante".

Ismael Sánchez, por Unidas Podemos, ha apoyado la PNL no sin antes llamar la atención sobre la "manera rara que tienen ustedes de llegar a acuerdos", aludiendo al texto de la proposición "lleno de reproches". El diputado de la formación de izquierdas ha reconocido su "preocupación" por el hecho de que el proyecto actualizado de la línea 3 no llegue a barrios como San Jerónimo y no tenga una visión metropolitana.

El diputado de Vox Macario Valpuesta ha lamentado que el Metro sea una "serpiente de verano" en "campaña electoral", y ha asegurado que "los sevillanos están hartos de pagar la hipoteca de las inversiones de la Expo del 92".