Participa e IU piden "transparencia" en el convenio de Santa Clara y avisan que el Arzobispado "no ha cumplido"

Participa e IU han reclamado este martes "máxima transparencia" sobre el nuevo convenio previsto entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Arzobispado respecto al recinto monumental del antiguo monasterio de Santa Clara, parte del cual ha sido restaurado como espacio cultural. Según ambas fuerzas, dicho convenio "conllevaría el pago de otros tres millones de euros por parte del Consistorio a la Diócesis, sin que previamente se haya transferido la propiedad del convento a manos municipales".

"Ahora dicen que el Ayuntamiento no ha cumplido el acuerdo inicial de 1998 porque no se ha rehabilitado el inmueble al completo, cuando la realidad es que la transmisión de la propiedad no se encontraba condicionada a dicha actuación integral", apuntan desde Participa e IU.

Ambas formaciones sostienen que, "al contrario de lo que quieren hacernos creer, el Consistorio sí está llevando a cabo sus compromisos firmados", puesto que en los últimos años ha abonado las certificaciones de la reforma del Palacio Arzobispal, ha cedido al menos un solar a la Diócesis y ha ido restaurando paulatinamente el monasterio, desembolsando una inversión pública cercana a los ocho millones de euros.

Desde Participa e IU advierten que "quien todavía no ha cumplido es la propia Diócesis sevillana que, allá por 2001, se comprometió a hacer en dos meses una escritura pública para ceder parte del convento al Ayuntamiento y, sin embargo, a día de hoy en el Registro de la Propiedad este inmueble sigue perteneciendo al cien por cien a la jerarquía de la Iglesia Católica".

Participa e IU consideran que "abonar ahora tres millones de euros al Arzobispado supone convertir este monasterio en un pozo sin fondo" y entienden que "la Diócesis ya ha recibido más de lo que le correspondía". Por ello, piden al gobierno de Espadas que solicite "la cesión de la propiedad para que el Ayuntamiento termine de rehabilitar dicho espacio y pueda, finalmente, darle uso como equipamiento público para el barrio y la ciudad".

Por otro lado, desde ambas formaciones recuerdan que, si bien en las diferentes actualizaciones que desde 1998 se han venido haciendo del convenio de Santa Clara sólo se recogía la cesión de la propiedad del antiguo Cine Ideal para que la Diócesis construyera allí la actual residencia de sacerdotes, lo cierto es que en el expediente municipal consta una carta de la Congregación del Clero al Papa, fechada el 24 de septiembre de 2001, cuyo contenido "pone en cuestión la transparencia con que se habría gestionado esta operación desde un principio".

Y es que en el referido documento, además de presentarse el acuerdo suscrito, se menciona también la cesión municipal de otras dos parcelas (una para un nuevo complejo parroquial y otra contiguo al seminario para instalaciones deportivas) que, según se expone literalmente en la carta, "no se relacionan por escrito con esta operación, aunque el Ayuntamiento lo aporta como parte de la contraprestación".

Al respecto, Participa e IU han dejado claro que "no podemos tolerar acuerdos bajo la mesa sin que se tenga constancia por escrito", por lo que exigen al gobierno local del PSOE que "aclare esta cuestión antes de seguir adelante con la modificación del convenio".

En total, según Participa e IU, hasta ahora el Ayuntamiento se habría gastado más de dos millones de euros en la restauración del Palacio Arzobispal, habría cedido un terreno a la Diócesis para la residencia de sacerdotes, sin tener en cuenta los otros dos solares de los que habla el escrito de la Congregación del Clero, y habría invertido más de 7,7 millones en la rehabilitación del convento. Un montante al que ahora habría que sumar esos tres millones propuestos por el gobierno en la modificación del convenio.

"Antes de hacer ningún cambio al convenio de Santa Clara, tendrían que aclararse las cuentas", insisten ambas formaciones políticas, que básicamente quieren saber cuánto se ha gastado el Ayuntamiento en esta operación, cuánto ha ganado la Diócesis hasta la fecha, ya sea mediante la adquisición de solares o no pagando obras, y por qué el convento sigue aún a nombre de la jerarquía eclesiástica.