La patronal sevillana pide una reunión a la ministra de Defensa para evitar el "desmantelamiento" de Santa Bárbara

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La patronal sevillana ha solicitado este jueves una reunión a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para abordar de "manera urgente" el futuro de la fábrica alcalareña ante el riesgo de deslocalización de la actividad industrial en esta planta

En este sentido, la solicitud de ese encuentro, por parte de los representantes de los empresarios sevillanos --agrupados en la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), la Cámara de Comercio, y la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra (FICA-- ha tenido lugar tras mantener contactos con la dirección local de Santa Bárbara Sistemas (SBS), así como con representantes sindicales y los consejeros Rogelio Velasco y Rocío Blanco, titulares de Industria y Empleo de la Junta de Andalucía, según informa en un comunicado.

"Conocidos de primera mano los planes para la factoría de Alcalá, los empresarios sevillanos se muestran profundamente preocupados, por lo que desean trasladar a la ministra la necesidad de actuar con máxima prioridad y de forma coordinada ante esta problemática, entablando de forma inmediata un diálogo con la compañía que evite el trasvase definitivo de toda su actividad productiva hacia la factoría asturiana de Trubia y el consecuente varapalo que esta decisión supondría en el plano económico y para la propia imagen de la provincia como enclave industrial", añade el comunicado.

La industria de defensa terrestre es una industria "tractora clave" de la provincia, que genera alrededor de 800 puestos de trabajo, directos e indirectos, en torno a la que pivota un importante ecosistema de empresas auxiliares, formado por unos 250 proveedores, "cuyo futuro quedaría en el aire de producirse finalmente el trasvase de toda la actividad productiva de la factoría de SBS en Sevilla hacia su planta asturiana".

"Con independencia de que este plan de reestructuración responda a intereses estratégicos de la compañía, desde estas patronales no se entiende cómo a nivel nacional, regional y local se promueven políticas industriales encaminadas a ofrecer un entorno propicio para el desarrollo de la industria, donde se prioriza la colaboración público-privada, y que puedan darse situaciones como estas que den lugar al desmantelamiento de una industria, la de defensa terrestre, con una trayectoria histórica en Sevilla, capacitada y cualificada, cuya pérdida supondría un verdadero fracaso a nivel económico, laboral y político".

Asimismo, dentro del marco de actuaciones acordado por parte de estas patronales sevillanas, también se han solicitado reuniones con los secretarios generales del PSOE de Sevilla y Andalucía, Javier Fernández, y Juan Espadas, respectivamente, "al objeto de extraer de ellos un compromiso de actuación en relación con este asunto".

En este sentido, el presidente de la CES, Miguel Rus, ha explicado que de ello depende en gran medida el futuro de la industria auxiliar de la provincia y cientos de puestos de trabajo. "Sevilla necesita una industria potente si quiere tener futuro y salir cuanto antes de esta crisis", al tiempo que ha recordado "el gran impacto que la pandemia ha tenido en el tejido productivo sevillano".

"Entre todos tenemos que poner en marcha mecanismos que impulsen la actividad industrial de la provincia para que no se quede a la cola de España y no se pierda ni un puesto de trabajo más, Sevilla no puede ser la gran olvidada, es urgente mantener y atraer proyectos e infraestructuras que generen actividad económica, empleo e inversión", ha añadido Rus.

De su lado, el presidente de FICA, Carlos García, ha dicho que el Ministerio de Defensa "debe de velar por el cumplimiento de lo comprometido, manteniendo la actividad de la fábrica de Alcalá, favoreciendo así a la industria auxiliar sevillana y garantizando el empleo y la viabilidad de la factoría".