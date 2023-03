La patronal sevillana valora el dato del paro en febrero, "el más bajo desde 2007", y el "esfuerzo empresarial"

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha valorado la cifra del paro correspondiente a febrero en la provincia, que arroja un descenso de 364 desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Andalucía, según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En febrero, el desempleo ha subido en cinco provincias, con Jaén a la cabeza con 969 parados más, mientras que Sevilla, con 364 desempleados menos, se sitúa en el otro extremo. "Se trata de una cifra positiva porque, si bien no es muy elevada, hablamos de un mes que no es tradicionalmente bueno. No en vano, es la mayor bajada desde 2007", ha abundado Rus.

El presidente de la patronal sevillana ha incidido en la necesidad de un "mayor esfuerzo" para que suban las contrataciones, sobre todo en el sector sevicios, de cara a la inminente celebración de las Fiestas de Primavera de la ciudad, "a pesar del aumento de los costes empresariales, la subida del precio de los materiales y la inflación".

Asimismo, Rus ha señalado que habrá que estudiar "cómo afecta el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con efecto retroactivo desde el 1 de enero, a jóvenes y a personas sin empleo anterior".

En estos momentos, la tasa de paro registrada en la provincia de Sevilla es del 18,77%, con una población activa de 947.100 personas. En términos interanuales el paro sí ha bajado en todas las provincias, liderado por Málaga (-13.347), seguida de Sevilla (-12.454).

La contratación mensual ha bajado en todas las provincias. El descenso lo lidera Jaén con 39.426 menos, seguida de Córdoba, con -10.045; Granada, con -6.072, y Sevilla, con -4.750. La contratación interanual también ha descendido en todas las provincias, principalmente en Jaén, con 19.110 menos (-43,91%); Huelva, con 17.475 (-37,66%) y Sevilla, con 17.018 (-24,33%).