Peridis afirma en la Feria del Libro de Tomares (Sevilla) que el humor es "el ungüento que cura todas las decepciones"

El polifacético dibujante, arquitecto, escritor y divulgador José María Pérez Peridis, "una de las figuras más sobresalientes de nuestro país", ha clausurado el mediodía de este domingo la Feria del Libro de Tomares (Sevilla), que cierra su 14 edición con "gran éxito de público y repercusión mediática", en una jornada que también ha contado con Rosa Montero, Rosa Ribas, Félix Machuca y la autora juvenil Joana Marcús, y en la que cientos de lectores y amantes del mundo de los libros que han vuelto a formar "colas kilométricas" alrededor de la feria para conseguir la firma de sus "héroes literarios".

Peridis, Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio por 'Esperando al rey' y Premio Primavera de novela por 'El corazón con que vivo', ha destacado que a él lo que le gusta es "contar en la vida". "La literatura me ha dado la vida en una edad en la que ya me queda poco. Se vive solo una vez, por lo que para vivir más veces, hay que tener más miradas, mirar como miran los niños. Por eso soy arquitecto y también dibujante, y me metí a escritor", señala el Consistorio en una nota de prensa.

Lebaniego de nacimiento, Peridis ha presentado 'El cantar de Liébana' (Espasa), un homenaje a su tierra natal y al más ilustre de sus paisanos, el monje Beato, teólogo del siglo VIII que escribe unos comentarios al Apocalipsis de fama imperecedera.

Con el gran sentido del humor que le caracteriza, Peridis ha definido el humor "como el ungüento que cura todas las decepciones, lo que nos cuida y nos cura, lo que nos hace soportar el dolor, el fracaso y el envejecimiento. El humor tiene la "virtud terapéutica" de separarnos del dolor como si hubieran pasado 20 años. "Cualquier desgracia, cualquier sinsabor, hay que saber sobrellevarlo, hay que sacar el humor, pues la vida sigue, ya lo dijo Julia Iglesias", ha afirmado miestras esbozaba una sonrisa.

En su "magistral clausura" de la Feria del Libro de Tomares, Perdidis, ha terminado disertando sobre el amor como "la fuerza de la vida", aquello que "nos impulsa a crear y que nos hace sintonizar y comprender al otro, el amor com la fuerza vital para la supervivencia de las especies, si se acaba el amor, se acaba el humor".

El Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, y referente del románico en España por sus trabajos de rehabilitación del Monasterio de Santa María la Real, ha explicado que para hacer una novela "necesitas lo mismo que para hacer un edificio: un suelo, unos cimientos y un edificio, esa es la vida. Esos son los pilares sobre los que se sustenta una novela".

ROSA MONTERO, ROSA RIBAS Y FÉLIX MACHUCA

La reconocida escritora, ensayista y periodista Rosa Montero, Premio Nacional de las Letras 2017, ha sido otra de las grandes protagonistas de la última jornada de la Feria del Libro de Tomares. Presentada por Soledad Galán como una "escritora única que enlaza como nadie la literatura y la vida", y con un auditorio lleno de seguidores, Montero ha hablado sobre su novela ¡La desconocida' y sus últimos libros.

"Yo me meto en todos los fregaos, me dejo tentar. Tengo 360 grados de curiosidad, me interesa todo, hasta la ciencia. Hay más magia en la ciencia que en los cuentos de hadas. Para mí, la ciencia es poesía", ha afirmado. La autora de más de 18 novelas, de libros como 'La ridícula idea de no volver a verte', Premio de la Crítica de Madrid (2014), 'El peso del corazón', 'La carne', 'Los tiempos del odio', 'La buena suerte' o 'El peligro de estar cuerda', ha destacado que "escribes para aprender, para poner un poco de luz en tus manías, en tus obsesiones, vuelves a tocar esos temas para volver a explicártelos mejor y de una forma para bella".

En este sentido, ha añadido que el relato "nos cambia la vida", por eso "hay tantas terapias para ayudarnos a cambiarlo". "Los seres humanos somos narración, palabras en busca de sentido, si cambias tu narración, tu relato, cambias tu vida. Lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede sino lo que él se cuenta que le sucede".

Félix Machuca, periodista y novelista, ha hablado este domingo en la Feria del Libro de Tomares sobre su última obra 'Cuaresma de Sangre', Premio Ateneo de Novela Sevilla 2022. Una novela negra "protagonizada por negros en el entorno histórico de la Sevilla del siglo XVII". "Un tiempo en el que Sevilla era la Nueva York de aquel siglo", ha comentado el escritor, que se ha referido a la ciudad hispalense en la actualidad como "referente de un mundo pequeño, pero que es universal".

Rosa Ribas, ha presentado' Lejos', "un cementerio clandestino sin lápidas ni cruces", que aborda la "España vacía generada por los proyectos urbanísticos que se hundieron con el estallido de la burbuja inmobiliario de la primera década de este siglo". Un libro en el que tiene cabida "la crítica social y una historia de amor en tiempos de crisis".