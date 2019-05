Pimentel, sobre acuerdos de gobierno: "No soy el que ha de tomar la iniciativa. No estamos obsesionados con sillones"

Publicado 28/05/2019 14:55:52 CET

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cs a la Alcaldía de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha asegurado que su formación contará con un papel "constructivo y fiscalizador" durante el próximo mandato y considera que no es él el que ha de tomar la iniciativa a la hora de generar acuerdos que favorezcan la gobernabilidad de la ciudad con el socialista Juan Espadas.

"Yo no voy a llamar. No soy el que ha de tomar esa iniciativa ni formar el gobierno, que es quien tiene que tomarla. Estamos muy tranquilos y no estamos obsesionados con sillones", ha subrayado Pimentel en rueda de prensa.

El concejal electo ha explicado que, si existiera esa posibilidad de pacto, la formación local elevaría al Comité Nacional de Pactos creado por Cs ese "interés", tras lo que se decidirá qué hacer "caso por caso". "No abro ni cierro posibilidades, no me ha llamado nadie y no contemplo ese escenario. Si se abre la posibilidad lo enviaremos a ese comité y se decidirá", insiste.

En este sentido, asevera que Cs tiene las ideas "claras" y que su compromiso pasa por trabajar por los sevillanos y "lo haremos desde la oposición, donde creo que lo vamos a hacer muy bien y los ciudadanos lo notarán".

Pimentel ha recordado que habló con Espadas la noche electoral, "dentro del trato cordial que se tiene", y asegura que, si llegara "esa llamada" para hablar de acuerdos, "ya se estudiaría y se mirarían los pros y los contras, como siempre se ha hecho".

"SALTO EXPONENCIAL" DE CS

Asimismo, tras agradecer la confianza de más de 39.300 sevillanos, ha indicado que los concejales van a "darlo todo" para corresponder a esos ciudadanos y pone de manifiesto que se han obtenido en la capital 10.000 votos más que en las pasadas municipales, un 30 por ciento más.

Explica que Cs ha subido en todos los distritos, lo que demuestra el "trabajo diario" realizado. "Ese es el camino ante un proyecto que está ya consolidado, lo que supone una base para trabajar en mejorar la calidad de vida de los sevillanos", afirma, indicando que la formación naranja llevará a cabo un papel "constructivo y fiscalizador" en los próximos cuatro años.

También, ha puesto en valor el "salto exponencial" en las elecciones europeas, pasando de 11.000 a 115.000 votos, y el apoyo a nivel provincial, con más de 76.000 votos, casi 30.000 más que en las municipales de 2015, pasando de tener 31 a 76 concejales y obtener representación en 37 municipios, de los once de hace cuatro años. También destaca la mayoría absoluta de Almadén y la representación en diez municipios, especialmente en Cazalla, San Juan de Aznalfarache o Bormujos.

"Estamos muy satisfechos y haremos un trabajo serio y sensato poniendo al ciudadano en el centro de las decisiones y los sevillanos lo valorarán en cuatro años en las urnas", recalca.