Pimentel (Cs): "Quien niegue que Sevilla está más sucia que nunca o no pisa la calle o no quiere ver la realidad"

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla afirma que la "falta de limpieza" es el "gran problema" de la ciudad

SEVILLA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha asegurado que la "falta de limpieza" es el "gran problema" que tiene en estos momentos la ciudad y ha apostado por una "profesionalización real" de los cargos de responsabilidad de la empresa municipal Lipasam.

Así lo ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha señalado que "quien niegue que Sevilla está más sucia que nunca o no pisa la calle o no quiere ver la realidad. Así de simple". Pimentel ha indicado al respecto que "hay mugre acumulada en el pavimento desde hace meses, calles que se parchean y que en vez de limpiarse lo único que se hace es repartir más la suciedad".

El portavoz municipal de la formación naranja ha asegurado que hay contenedores "desbordados" en todos los distritos y "papeleras que no se recogen" y ha calificado de "insostenible" la situación: "¡Si es que todavía hay cera de los cirios de la Semana Santa en la puerta del Ayuntamiento y han pasado más de cien días desde el Domingo de Resurrección!".

En este sentido, Pimentel ha criticado al equipo de gobierno de "culpar" a los sevillanos de "lanzar bulos" a través de las redes sociales. Cuestión esta última que la empresa municipal de limpieza quiso aclarar hace unos días esgrimiendo que el mensaje difundido en Twitter "buscaba únicamente evitar avisos falsos" que se producen en esos canales de comunicación y que provocan un "deterioro de los servicios públicos y un perjuicio al trabajo de los profesionales de ese área".

"Hace más de medio año que el alcalde, Antonio Muñoz (PSOE), anunció la creación de una Delegación de Limpieza que solucionaría todos los problemas de la ciudad y ha sido uno de los mayores fracasos de su gestión. Sevilla no está más limpia sino más sucia. Y mira que era difícil empeorar la situación, pues lo ha conseguido", ha añadido Pimentel.

El portavoz de la formación liberal en el Consistorio ha recordado que si bien se comprarán más camiones y habrá nuevas máquinas que limpian el suelo "de un modo especial", así como un refuerzo de la plantilla, "el alcalde no dice que "lo que se van a iniciar son las licitaciones de estos proyectos y que, con suerte, hasta bien entrado 2023 no veremos esas supuestas mejoras".

Para Pimentel, la receta es "clara": "Aquí lo que hace falta es una profesionalización real de los cargos de responsabilidad de Lipasam y una reorganización de la empresa". Pero el alcalde "prefirió poner al frente de la gerencia de Lipasam a un histórico dirigente socialista, con muchos méritos en el partido pero con cero experiencia en materia de limpieza. De aquellos barros, vienen estos lodos", ha ahondado.

INSEGURIDAD CIUDADANA Y "ERRÁTICA POLÍTICA DE SOMBRAS"

El portavoz de Ciudadanos ha afirmado que la limpieza no es el único problema importante en Sevilla, "también está la inseguridad". "No lo digo yo, lo dicen los vecinos de la mayoría de nuestros barrios, que están cansados de levantar el teléfono para denunciar situaciones que requieren de la intervención de la Policía Local, como por ejemplo los botellones, y ven cómo ni siquiera les responde a la llamada".

"Conseguimos que se incluyera en nuestro acuerdo presupuestario la implantación efectiva de la Policía de Barrio, pero el gobierno local nos engañó. La realidad es que los agentes que en su día se adscribieron a las unidades de distrito han acabado por hacer otras tareas diferentes y se encargan de cubrir las vacantes que existen en otras unidades", ha manifestado Pimentel: "Que nadie se lleve a engaño: la Policía de Barrio no existe en Sevilla".

Junto a ambos problemas, "conviene no olvidar la falta de competitividad del transporte público, la errática política de sombras naturales, el déficit en la conservación del patrimonio o la dejadez que sufren los polígonos industriales, donde la ejecución de las partidas previstas ni siquiera ha llegado al 50 por ciento del presupuesto en los últimos años".

Asimismo, Pimentel ha subrayado la idea del "estancamiento" de la ciudad desde hace años por "la ausencia de inversiones de calado" y por la "falta de políticas valientes que apuesten por la modernización, por la diversificación del modelo productivo y por hacer de esta tierra una ciudad en la que sea más atractivo vivir e invertir".

Ahora mismo, "podríamos hablar de dos ciudades: La Sevilla ficticia, en la que todo va bien y no existe ningún problema, que es en la que viven el equipo de gobierno, con Muñoz al frente, y la Sevilla real, que es la que ven a diario los sevillanos cuando salen a la calle, con problemas de movilidad y en la que no se han resuelto ninguna de las grandes carencias que nos vienen ahogando desde hace años".

"No podemos seguir teniendo un gobierno en el Ayuntamiento que no quiere ver los problemas que hay en la ciudad, que sigue empeñado en vender una y otra vez mil proyectos que aguantan muy bien sobre el papel pero que luego no se traducen en hechos concretos", ha señalado Pimentel. "Eso se llama marketing y Sevilla necesita menos propaganda y mucho más trabajo, compromiso y esfuerzo a la hora de resolver los problemas reales de la gente", ha concluido.