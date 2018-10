El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprueba la delimitación de Zona de Gran Afluencia Turística, que incluye Triana

Publicado 28/09/2018 12:19:07 CET

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado, con el apoyo de PSOE, PP y Cs, la abstención de Participa Sevilla y el rechazo de IU, la nueva delimitación de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que incluye el centro histórico de la capital andaluza, como ocurre desde 2014, y se amplía al casco histórico del barrio de Triana.

En su intervención, la concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño (PSOE), ha explicado que esta propuesta llega por urgencia a este pleno por la necesidad de solicitarlo de manera inmediata a la Junta de Andalucía para "no correr el riesgo de que se declare ZGAT toda la ciudad 365 días al año, algo que no desean ni empresarios, ni sindicatos, ni los grupos".

Pone en valor que esta nueva propuesta amplía la delimitación a una parte del barrio de Triana, donde no hay establecimientos de más de 300 metros, como las calles Betis, Pureza, Altozano y la zona peatonal de San Jacinto, así como el conjunto de la iglesia de Santa Ana y la Casa de las Columnas.

Esa decisión se basa en un informe en el que se ha constata que en el área incluida en la declaración años atrás se ha generado más actividad económicas y se ha podido acceder a distintas inversiones y líneas de subvenciones por un importe de 561.053 para asociaciones comerciales, mejoras en la iluminación, señalización o reformas en los mercados de abastos.

De su lado, el concejal del PP Alberto Díaz ha criticado la "improvisación" del gobierno local y que se altere el orden del día porque se acaba el plazo para presentar la petición. Además, señala que en la primera propuesta del gobierno se incluye la Torre Sevilla, lo que encuentra la "oposición" de los pequeños comerciantes, y para que no sea un "fracaso para ellos se saca ese nuevo centro comercial pero no se retira del resto de la zona", pese a que no afecta a los horarios de esos establecimientos de menor tamaño, añadiendo que en la calle Betis "sólo hay un estanco".

Asimismo, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, dice que el informe que avala la mejora que procura esta declaración para los comercios que se incluyen en la zona de ZGAT incluye errores y no entiende qué sentido tiene esta ampliación a Triana, teniendo en cuenta que esos locales ya pueden abrir al ser de menos de 300 metros cuadrados.

"Aunque Juan Espadas quiera pasar a la historia como el alcalde del Primark, hay que trabajar por las pequeñas empresas", afirma, añadiendo que con esta decisión no se tiene en cuenta la conciliación familiar ni la creación de empleo precario.

La propuesta aprobada por el Pleno se corresponde con la acordada en el seno del Consejo del Comercio de Sevilla, que en materia temporal se aplicará en las jornadas ya establecidas hasta ahora entre 2014 y 2018 --domingo previo a Semana Santa, del Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo, y dos domingos posteriores-- y se añade a petición de los empresarios el Domingo de Resurrección, que hasta ahora estaba fuera de la libertad de horarios.