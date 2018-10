El Pleno de la Diputación de Sevilla aprueba, con el voto en contra de PP, pedir el traslado de Queipo de la Macarena

Publicado 26/07/2018 18:31:10 CET

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado la moción conjunta presentada por IU y por Participa Sevilla, con el apoyo de ambas y del PSOE, la abstención de Cs y el voto contrario del PP, exigir que se cumpla la Ley de Memoria Histórica de Andalucía y a retirar de la basílica de la Macarena los restos del general golpista Queipo de Llano y del que fuera militar franquista y hermano mayor de esta hermandad Francisco Bohórquez Vecina.

Al respecto, el portavoz de Participa Sevilla, Julián Moreno, ha pedido que se aplique la ley y que se pueda "ir a la basílica sin pisar la tumba de un fascista". "No se debe rendir homenaje al fascismo y al horror como se está haciendo con esa tumba. Justicia, verdad y reparación", ha sentenciado.

Igualmente, la portavoz de IU, Engracia Rivera, recuerda que hace 16 meses que entró en vigor la ley y pide que se cumpla cuanto antes porque "actualmente se incumple de modo flagrante". "Deben surgir las cosas que han estado bajo la alfombra desde hace 40 años", añade, agregando que "lo mismo que exigimos que los muertos de las cunetas y fosas estén con sus familias, entendemos que, aunque es un genocida, no puede estar en un sitio que no decida su familia".

De su lado, el portavoz de Cs, Javier Millán, aunque ha apostado por el cumplimiento de la ley, señala que no se puede considerar que ese traslado sea la "primera prioridad" y recuerda que Queipo está en un lugar de propiedad privada, por lo que espera que "el diálogo con la Hermandad procure una solución". Pide rigor y "no agitar un debate social que no lleve a nada".

El diputado del PP Eloy Carmona aboga por "honrar a quienes sufrieron las consecuencias de una terrible guerra" pero, en este asunto, considera que es la hermandad la que ha de analizar lo que hacer, como propietaria de la basílica, "con la familia del golpista". "Está actuando con la prudencia y los pasos adecuados que esto requiere", indica, apostando por que "la Junta vele por el cumplimiento de la ley" y sin ver necesario que se presenten mociones como ésta.

De su lado, la socialista Rocío Sutil ha lamentado que IU y Participa no hayan avisado al PSOE para que se integre en la moción y considera que han hecho un uso "un poco partidista en materia de memoria democrática". "Para nosotros, es una prioridad este tema por la dignidad de las víctimas", recalca, tras dar su apoyo y compromiso firme con la Ley de Memoria Histórica y recordar la proyección de la basílica, "de ahí la importancia de la retirada".

Ante las críticas recibidas por el PP por su postura, Carmona ha argumentado que la república es "un sistema maravilloso pero, cuando se empieza a teñir de color rojo o morado, empieza a ser sectario". "El PP nació en democracia y no tiene nada que ver con ningún dictador o genocida", sentencia, tras lo que el socialista Rafael Recio ha advertido de que "es tan malo decir que se tiene uso partidista como que no es una prioridad".

ENERGÍAS RENOVABLES

La moción presentada por Participa Sevilla, acordada con el apoyo de todos los grupos, salvo por la abstención del PP, recoge que la Diputación primará la contratación de energía renovable para su consumo y la instalación en sus edificios de sistemas de generación de esta tipología, implementando además medidas de ahorro y eficiencia energética.

Apunta al apoyo de la Diputación para que los municipios vayan en la misma línea y señala que la institución supramunicipal analizará el desarrollo de un programa de formación sobre alfabetización energética en la provincia, facilitando formación específica a los equipos de trabajo social municipales en materia de contratación, ahorro y adaptación de las facturas a las necesidades de las familias.

Asimismo, el Pleno ha aprobado por unanimidad -Instar a la Junta de Andalucía a que impulse, refuerce o potencie los programas o campañas de prevención del consumo de alcohol en colegios e institutos.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES Y AGENTES TUTORES

Paralelamente, se ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Cs para instar a la Junta de Andalucía a que impulse, refuerce o potencie los programas o campañas de prevención del consumo de alcohol en colegios e institutos y a los Ayuntamientos de la provincia a impulsar, reforzar o potenciar las políticas públicas municipales, en materia de juventud.

Así, plantea fomentar en los jóvenes alternativas de ocio al botellón, hábitos de vida saludables, la práctica del deporte, actividades creativas y artísticas, así como cooperar entre todos los agentes implicados para promover la responsabilidad y prevenir las prácticas ilícitas de comercialización de alcohol a menores, con la puesta en marcha de una campaña de sensibilización sobre la dispensación responsable del alcohol, dirigida al sector de la hostelería y del comercio.

Plantea que la Diputación de Sevilla potencie los mecanismos de colaboración con los ayuntamientos de la provincia para fomentar también esas alternativas y organizar cursos de formación de la Policía Local de los distintos municipios para que puedan asumir funciones de agentes tutores que realicen labores de prevención del consumo de alcohol entre menores.

Por último, recoge que los municipios se adherieran al Proyecto Ciudades en la Red para la Prevención del Consumo de Alcohol por Menores de Edad y firmen el Convenio de Colaboración con la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), para utilizar los canales de comunicación de la citada Red en la lucha contra el consumo de Alcohol por menores de edad.

DISCIPLINA URBANÍSTICA

Por otra parte, se ha rechazado la moción presentada por IU, pese al apoyo de Participa, al contar con el voto contrario del PSOE y la abstención del PP y de Cs, con la que se pretendía crear un servicio provincial de inspección y disciplina urbanística. El diputado de la federación de izquierdas José Antonio Cabrera indicaba que faltaba inspección en los municipios por la "falta de medios" y porque se ve "como una de las últimas prioridades en las políticas de apagafuegos que se tienen que llevar a cabo desde los consistorios", aunque también alerta de la "cercanía del infractor" con los alcaldes, lo que entiende que dificulta la actuación.

Sin embargo, el diputado socialista David García Ostos indica que ya se está actuando en este sentido, de ahí el rechazo a la propuesta, y advierte de que en la moción "se habla de dejación de responsabilidad de los gobiernos locales de manera solapada, haciendo referencia a que el alcalde está para dar la licencia y la Diputación para derribarlo si no cumple las normas", algo que rechaza.

Moreno señala que es un problema "bastante importante" sobre todo para los municipios de menor población y que tienen menos recursos, considerando que la Administración debe ayudarlos; mientras que Millán rechaza que se desarrolle una estructura más e insta a pedir al Estado que permita dotar más los servicios urbanísticos municipales. De su lado, el popular Manuel Alberto San Román insta a analizar hasta donde se puede actuar.