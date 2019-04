Pleno extraordinario este jueves para someter a votación el Plan Estratégico Sevilla 2030

Publicado 10/04/2019 18:54:32 CET

SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento hispalense celebra este jueves a las 12,00 horas un pleno extraordinario, para someter a votación el documento definitivo del Plan Estratégico Sevilla 2030, que fija seis objetivos generales como la creación de empleo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad o el combate contra el cambio climático, desarrollados en 26 estrategias concretas destinadas a marcar el camino hacia una "Sevilla metropolitana" que genere más empleo y oportunidades, sea más "inclusiva" y esté preparada para afrontar retos globales como el cambio climático.

El mencionado plan fue presentado el pasado 26 de marzo, después de que la preparación de este documento arrancase en octubre de 2016, y este pasado mes de febrero la comisión ejecutiva constituida para la configuración del plan respaldase el texto pergeñado y plantease su elevación al pleno del Ayuntamiento una vez introducidas las últimas sugerencias, al objeto de cosechar "el mayor consenso político posible" y que las siguientes corporaciones municipales apliquen las directrices acordadas.

La citada comisión, recordémoslo, ha contado con la participación de representantes de varias de las áreas del Ayuntamiento hispalense, de los grupos políticos de la Corporación municipal, de los sindicatos mayoritarios, de agentes económicos como la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios (CES), las universidades, la Junta de Andalucía, el Gobierno central, la Diputación y el parque tecnológico de la Cartuja.

En ese sentido, asistieron al acto de presentación del documento final representantes de la patronal, de la Autoridad Portuaria, del parque tecnológico de la Cartuja, de CCOO y UGT, de las universidades Hispalense y Pablo de Olavide, del Consejo Económico y Social, de la Diputación, de la Junta, de la Subdelegación, del Gobierno local socialista con el alcalde, Juan Espadas, al frente, de Participa y de IU, entre otros.

PP Y CS SE DESMARCAN

El PP no participó del acto, avisando de que se trataba de una presentación "oportunista y electoralista" al ser celebrada justo antes de las elecciones generales y municipales y alertando de que el documento propuesto es "inconcreto" y carece de "cronograma, presupuesto o medidas" específicas. Por eso, el PP ha anunciado que no apoyará el texto. El grupo municipal de Ciudadanos tampoco asistió, porque según precisaban a Europa Press fuentes del mismo, aunque el documento incluye propuestas de la formación morada tras su participación en la elaboración, Cs no apoya que el texto sea planteado "sin consenso con todas las fuerzas políticas y a dos meses de las elecciones, con un claro interés electoralista".

Durante la presentación, el alcalde, Juan Espadas, defendía que el Plan Estratégico Sevilla 2030 es fruto de un "trabajo colectivo y un proceso participativo" en el que se han involucrado 352 representantes de la sociedad civil organizada, divididos en diez grupos temáticos que han sumado más de 22 horas de "debate activo" y han recogido "diferentes sensibilidades, acentos y enfoques", para trazar el camino hacia "la Sevilla metropolitana de 2030".

El plan, según el alcalde, ha sido configurado además a partir de los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es decir encarando desde Sevilla los "retos globales" del planeta.

"DISTRIBUIR LA RIQUEZA"

Para Espadas, el texto planteado "define" la hoja de ruta de la ciudad en materia de "transición energética, desarrollo urbano, lucha contra el cambio climático, nuevos modelos productivos y generación de empleo", entre otros aspectos, apostando por "maximizar el beneficio privado y social y distribuir la riqueza de manera más justa". Supone, a su juicio, un documento que plasma todo un "proyecto compartido" de la ciudad junto con su área metropolitana.

En nombre del equipo técnico encargado de la coordinación y redacción del plan, Javier Franco detallaba que el mismo gira en torno a seis objetivos generales, que son la creación de empleo y economía; la lucha contra la pobreza y la desigualdad; la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático; la mejora de la gobernanza y la participación ciudadana; un impulso a los valores cívicos y los derechos ciudadanos; y promover la cultura y la diversidad.

Tales objetivos son desarrollados en 26 estrategias concretas, entre las que figuran por ejemplo las políticas de empleo, el "turismo sostenible en el centro", los planes integrales de barrio, las políticas de "vivienda asequible", la "movilidad sostenible", la "proyección exterior" y las relaciones como área metropolitana, según el volumen recogido por Europa Press.