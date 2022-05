Pleno extraordinario este viernes en Palomares (Sevilla) en torno a la licencia de la gasolinera

PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA), 26 May. (EUROPA PRESS) -

Tras la moción de censura promovida en el Ayuntamiento de Palomares del Río por Cs junto a dos ediles del PP expedientados por la operación y las que fueran capitulares de Podemos y Vox, declaradas no adscritas a cuenta de esta maniobra; para expulsar del poder a la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero y proclamar alcalde a Manuel Benjumea (Cs), el Consistorio celebra este viernes un pleno extraordinario, para abordar de nuevo la licencia concedida para instalar una gasolinera cerca de las viviendas de la calle Loma Verdejena, principal motivo de la moción de censura.

En concreto, y según la convocatoria recogida por Europa Press, se trata de un pleno extraordinario y urgente convocado para las 9,00 horas de este viernes, al objeto de debatir la "declaración de lesividad de la licencia para la implantación de gasolinera en la calle Loma Verdejena", un proyecto rechazado por los vecinos de dicho entorno por la cercanía a las viviendas.

Díaz antes de ser consumada la moción de censura, la entonces todavía alcaldesa socialista acusaba a los ediles promotores de la moción de censura de impedir la celebración de un pleno extraordinario y urgente que había convocado, al votar en contra de la urgencia de la sesión.

Ese pleno finalmente no celebrado, según explicaba la ya exregidora, estaba destinado a dar de los nuevos informes municipales y externos que estiman las alegaciones de Petroprix Energía contra la "declaración de lesividad" promovida por el Consistorio contra la licencia, al entender tales informes "subsanables" los aspectos esgrimidos para "intentar la anulabilidad del acto administrativo" de la concesión de la licencia de obras, siempre según indicaba entonces la dirigente socialista.

LA MOCIÓN DE CENSURA

Para la moción de censura, los promotores de la misma esgrimían la "inacción" y "falta de soluciones" del anterior Gobierno local del PSOE a la fuerte y repetida demanda vecinal y de la oposición respecto a que sea anulada la licencia de obras concedida para la instalación de una gasolinera muy cerca de las viviendas de la calle Loma Verdejana.

La ya exalcaldesa, de su lado, insistía en que ante "procedimientos reglados" como este, "no cabe discrecionalidad", reiterando que ella tampoco quiere la instalación de la gasolinera y que revocar la licencia de la nueva gasolinera supondría "un delito de prevaricación". Además, alertaba de "intereses personales", pues "casualmente, dos concejales que han firmado esta moción" de censura residen en la zona afectada por el proyecto de nueva gasolinera.

La propia secretaria general del Ayuntamiento explicaba que el planeamiento urbano en vigor al momento de conceder la licencia de obras avala la citada autorización, avisando de que "se está intentando arreglar vía Alcaldía una falta de actuación en su momento", en alusión a no haber "limitado la implantación de la gasolinera" mediante el planeamiento urbano. "No hay artículo para revocar la licencia. La Alcaldía no tiene competencias para revocar las licencias por oportunidad", enfatizaba la secretaria general.

FECHA COINCIDENTE

Para los promotores de la moción de censura, en cualquier caso, "ni la alcaldesa ni su equipo han impulsado el expediente de una ordenanza reguladora de estaciones de servicio, desatendiendo la voz de la oposición". Es más, alertaban de que "llama poderosamente la atención" que la citada modificación del planeamiento urbano y la licencia de obras de la gasolinera fueran aprobadas "en la misma fecha", considerando que la ya ex primer edil y su Gobierno se habían posicionado "en colisión frontal con toda la oposición y la vecindad".

A la hora de tomar posesión como nuevo alcalde, Manuel Benjumea, portavoz de Cs y además diputado provincial de la formación naranja, manifestaba así su compromiso para que la citada estación de servicio "no sea una realidad".

"No permitiremos la instalación de una gasolinera en pleno casco urbano, con diversas irregularidades detectadas. La incertidumbre de los vecinos debe terminar", aseveraba, manifestando otros compromisos en materia de empleo, cultura o seguridad.