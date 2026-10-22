El Pleno de Sevilla aprueba de forma unánime las tarifas del taxi para 2027 con una subida generalizada del 3,5%

Archivo - Un taxi se aproxima a la estación ferroviaria de Santa Justa - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada este jueves, 22 de octubre, ha aprobado por unanimidad de los grupos municipales las tarifas del taxi para el año 2027, que recogen una subida generalizada del 3,5% y un suplemento de casi cuatro euros (3,83 euros) para quienes soliciten el servicio desde el estadio de la Cartuja. De este modo, la propuesta que se ha debatido establece que la carrera mínima con tarifa 1 se sitúa en 4,78 euros (diferencia con 2026 de 0,16 céntimos); con tarifa 2, 5,86 euros (diferencia de 0,20 céntimos) y con tarifa 3, en 7,34 euros (diferencia de 0,25 céntimos). La tarifa del aeropuerto se congela de nuevo, con 26 y 29 euros, según sea tarifa 1 o 2 respectivamente.

Todos los grupos han destacado la labor y el compromiso del sector con la ciudad. No obstante, desde la coalición Con Podemos-IU se ha reclamado al mismo tiempo que la transmisión de licencias "sea más ágil" y que se incremente la vigilancia "para evitar el intrusismo", tal como ha afirmado Susana Hornillo.

Al respecto, el delegado municipal de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha remarcado que en el servicio que se presta en el aeropuerto "hay por fin un turno rotatorio tras veintitantos años largos". Además, el concejal ha subrayado que la lista de transmisiones (de licencias) "está a la mitad de lo que estaba hace un año y medio", y ello "es bueno para la ciudad". "Vamos a seguir trabajando en todos los temas que usted (Hornillo) ha puesto sobre la mesa, pero este gobierno se lo está tomando en serio. Gracias al sector también porque manifiesta mucha voluntad de diálogo".

En cuanto a las tarifas se refiere, la denominada tarifa 1, que se corresponde con servicios urbanos efectuados en días laborables, de 7,00 a 21,00 horas, contempla una bajada de bandera de 1,76 euros (+0,06 euros) y 1,20 euros por kilómetro recorrido (+0,04).

La tarifa 2, que también estará vigente el lunes del alumbrado de la Feria desde las 14,00 horas hasta las 20,00 horas, recoge 2,09 euros por bajada de bandera y 1,48 euros por kilómetro recogido. Esta tarifa se aplica de lunes a jueves laborables de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a medianoche; los viernes y vísperas de festivos de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a 22,00 horas; los sábados, domingos y festivos de 7,00 a 22,00 horas; en Semana Santa, de 7,00 a 21,00 horas, y en Feria de Abril, de 7,00 a 20,00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, de 0,00 a 22,00 horas.

En lo que concierne a la tarifa 3, estará vigente en viernes y vísperas de festivo de 21,00 a 24,00 horas; en sábados, domingos y festivos de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a 24,00 horas; en Semana Santa de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a 24,00 horas, mientras que en la Feria de Abril, se aplicará al tramo de 20,00 a 7,00 horas del día siguiente. La bajada de bandera se sitúa en 2,62 euros (+0,09) y la carrera mínima en 7,34 euros (+0,25 euros).

SERVICIO AL AEROPUERTO Y SUPLEMENTOS

La tarifa 4, que se corresponde con un servicio al aeropuerto tiene un coste de 26 euros en días laborables y de 7,00 a 21,00 horas, mientras que la tarifa 5, de lunes a viernes laborables por las noches y sábados, domingos y festivos las 24 horas, se mantiene en los 29 euros.

La propuesta tarifaria del servicio del taxi señala que por cada maleta o bulto de más de 10 kilos --hasta un máximo de cuatro--, excluido equipaje de mano --cuando no supere los 50x4x20cm--, sillas de ruedas o carritos bebé habrá que abonar 0,59 euros, dos céntimos más que los se paga en la actualidad.

Desde la estación ferroviaria de Santa Justa y de las estaciones de autobuses del Prado de San Sebastián y Plaza de Armas se pagará un suplemento de 3,83 euros (+0,13) y 2,72 (+0,09), repectivamente, mientras que desde el aeropuerto será de 6,01 euros (+0,20), el mismo que se aplicará por desplazamiento a la cárcel Sevilla I y a la Factoría Heineken.