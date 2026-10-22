El Pleno de Sevilla aprueba un pago de cuatro millones para la Policía Local por los servicios en las navidades de 2025

Archivo - Policía Local de Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada este jueves, 22 de octubre, ha aprobado el abono de un importe de algo más de cuatro millones de euros por los servicios realizados por la Policía Local durante las pasadas navidades, esto es el correspondiente al Plan de Navidad 2025-2026.

Al detalle, el acuerdo ha salido adelante con el voto en contra del grupo Con Podemos-IU, la abstención Vox y PSOE y el voto a favor del Partido Popular.

Según consta en el acuerdo, consultado por Europa Press, el importe se desglosa en algo más de 2.750.000 euros por los trabajos realizados entre el 19 y 31 de diciembre y algo más de 1.344.400 euros por aquellos llevados a cabo entre el 1 y el 6 de enero.

Se trata, por tanto, de la aprobación de este montante a través de un procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito, un instrumento que, a juicio del portavoz de IU, Ismael Sánchez, es "una auténtica vergüenza administrativa política, administrativa y de gestión".

"El año pasado, cuando debatimos sobre el Plan de Navidad 2025, advertimos de que si se volvían a hacer las cosas igual no iban a contar con nuestro apoyo. Les pedimos que reglamentaran esta situación y ustedes no han corregido los errores, lo han hecho aún peor", ha argumentado para justificar su oposición, si bien ha incidido en que "no es discutible" que los profesionales merecen cobrar por los servicios prestados.

Por su parte, el portavoz del grupo Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha expresado que el Gobierno local trabaja "a salto de mata" en lo referido a la gestión de los pagos de la Policía Local.

"Espero que cobren, pero espero que el Gobierno no eche la responsabilidad que deriva de la tozuda aritmética plenaria a quienes no tenemos responsabilidad de Gobierno. Los grupos de la oposición tenemos que trabajar en cuestiones que nada tienen que ver con el Gobierno local, sino más bien con otras cuestiones políticas", ha remarcado.

Finalmente, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya, ha justificado la abstención de su conjunto, que ha propiciado esta aprobación, en un ejercicio de "responsabilidad", aunque ha acusado al Ayuntamiento de llevar a cabo una gestión "chapucera" y un "chantaje institucional" a la oposición.

"Hablamos de algo planificado, hablamos del Plan de Navidad. No hacen los deberes. (...) Necesitamos una solución estructural a este problema, un calendario que se prometieron a traer y no han traído. Generan inseguridad jurídica a los policías que se van a la calle y no saben cómo ni cuándo van a cobrar", ha subrayado.

APROBADO UN MÁXIMO DE INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD

El Pleno ha aprobado también un acuerdo para fijar de cara al ejercicio de 2026 un nuevo límite máximo de incremento de productividad y gratificaciones de 17.000.000 euros, lo que representa un incremento de 5.000.000 euros respecto al límite de 12.000.000 euros fijado en el Acuerdo de Pleno de mayo de 2026, según consta en el Orden del día del Pleno.

El mismo ha salido adelante con el voto en contra de Con Podemos-Iu, la abstención de PSOE y Vox y el voto a favor del Partido Popular.

Desde IU, Sánchez ha reiterado su crítica ante la "falta" de planificación del Consistorio. "O ha pasado algo u otra vez estamos ante una deficiencia en la planificación de este Ayuntamiento".

Además, ha lamentado la falta de un informe jurídico en el expediente que "justifique" este aumento en el límite del presupuesto. "Nos piden que aprobemos cinco millones de euros y no nos acreditan para qué y tampoco nos justifican el fundamento jurídico de esta operación. Es un acto de fe".

Polavieja ha relatado desde el grupo Vox que, a su parecer, es "imprescindible" la puesta en marcha de un plan estructural de cara a la organización del pago de los agentes del Cuerpo local.

"Esto, alejado de personalismos, grupos políticos o municipales. Es imprescindible que pongamos sobre la mesa un proyecto de Policía Local para muchos años, no solo para este mandato", ha remarcado.

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Cabrera, ha reconocido una situación en la que "se generan más eventos y se requiere más dinero para el pago de productividades", si bien ha criticado que esto será posible "si hay un equilibrio financiero que no supere el control de gasto".

"No le digo que este dinero no esté justificado para el trabajo de la Policía Local, pero creo que hay una gestión negligente", ha concluido.