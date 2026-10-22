El Pleno de Sevilla insta al Gobierno a financiar la ampliación del aeropuerto tras la creciente demanda de viajeros

Archivo - Avión de Air France aterrizando en el aeropuerto sevillano de San Pablo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno municipal ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular para que se inste al Gobierno de España, y "específicamente" al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a que "garantice y consigne los fondos económicos necesarios" para acometer la ampliación y modernización del aeropuerto de Sevilla, "de acuerdo con las necesidades actuales y las previsiones de crecimiento de la demanda".

En la propuesta, consultada por Europa Press, se ha solicitado a AENA que concrete las actuaciones necesarias para incrementar la capacidad del aeropuerto, mejorar sus instalaciones y garantizar "que pueda atender adecuadamente" el crecimiento previsto del tráfico de pasajeros y operaciones.

La moción, presentada y aprobada con anterioridad en octubre de 2025, ha recogido una reclamación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que elabore y presente un calendario de actuaciones, inversiones y plazos de ejecución, "con especial atención a las obras que permitan aumentar la capacidad aeroportuaria".

Asimismo, el PP, como grupo proponente, ha solicitado que las inversiones destinadas al aeropuerto "sean incorporadas a la planificación presupuestaria correspondiente, garantizando una financiación suficiente, estable y plurianual que permita ejecutar las actuaciones previstas sin demoras injustificadas".

Al hilo, el portavoz municipal, Juan Bueno, ha destacado que "desde que José Luis Sanz es alcalde, el Aeropuerto ha ganado 40 nuevas conexiones". "Algo habremos hecho para generar ese clima de confianza", ha añadido, a la vez que ha agradecido a los grupos el apoyo a la propuesta.

Por su parte, los partidos de la oposición han reprochado que el PP "repita" esta moción, ya aprobada con anterioridad, de manera que el portavoz de IU, Ismael Sánchez, ha pedido que el Gobierno municipal "trabaje los acuerdos ya alcanzados para no repetirlos". "No hace falta traer la misma moción todos los años", ha enfatizado.

En cuanto a Vox, el portavoz adjunto, Fernando Rodríguez Galisteo, ha señalado el "abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez a las infraestructuras de Sevilla y ha afeado que el propio director del Aeropuerto haya defendido que "la ampliación no es prioritaria".

Durante el debate, el concejal del PSOE Francisco Páez ha indicado que "ya se realizó una ampliación del Aeropuerto en el año 2022" y han afirmado que "siempre le pediremos al Gobierno de España lo que Sevilla necesite". "Piden mucho de grandes infraestructuras y con dos trozos de tela de los toldos se llevan ustedes un año y ni los tenemos", ha criticado.