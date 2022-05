El pleno de Umbrete (Sevilla) declara no adscrito al edil de Vox desligado en 2021 del partido por discrepancias

UMBRETE (SEVILLA), 24 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla), gobernado por el socialista Joaquín Fernández Garro, ha declarado no adscrito al concejal Diego A. Soto Prieto, después de que a comienzos de marzo de 2021 anunciase su decisión de solicitar su baja de Vox junto a los portavoces de dicho partido en San Juan de Aznalfarache, Palomares del Río y Espartinas.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, el Ayuntamiento de Umbrete ha recibido recientemente una comunicación de la dirección estatal de Vox, comunicando la baja de este concejal en las filas del partido, extremo por el cual el pleno ha dado este pasado lunes cuenta de su declaración de no adscrito.

A comienzos de marzo de 2021, recordémoslo, Manuel Pérez Paniagua, portavoz municipal de Vox en San Juan y quien en octubre de 2020 dimitía como coordinador local del partido tras no prosperar su intento de candidatura alternativa a la "oficialista" en las elecciones primarias de Vox Sevilla, saldadas con la proclamación de Javier Cortés como presidente; solicitaba su baja en las filas del citado partido.

Lo hacía a través de una carta remitida a la dirección del partido junto con Carmen Pérez como portavoz de Vox en Palomares del Río; Diego Soto como portavoz en Umbrete; y Víctor Cañizares como concejal en Espartinas, quienes igualmente solicitaban su baja.

EL "LENGUAJE INCENDIARIO" DE VOX

En la misiva, estos ediles exponían su "dolorosa" decisión de abandonar las filas del partido "tras muchos meses de reflexión" y dada la "deriva" de Vox en la provincia de Sevilla, donde el comité ejecutivo provincial que encabeza Javier Cortés tiene "abandonado el municipalismo" con las correspondientes consecuencias "a nivel representativo"; y apuesta por un "lenguaje incendiario" que acaba afectando a la "vida personal" de los concejales, según los mismos.

En su carta, atribuían también dicha estrategia al área de Intermunicipal de Vox y en general "al partido a nivel nacional", exponiendo que sólo se les daba traslado de "mociones de tipo nacional y declaraciones institucionales que nada tienen que ver con la actividad municipal". Así, avisaban de que como concejales, apenas recibían una "atención mínima" por parte de las instancias nacionales del partido.

DECLARADOS NO ADSCRITOS

Tras ello, Manuel Pérez Paniagua en San Juan y Manuel Cañizares en Espartinas solicitaron su declaración como ediles no adscritos y así lo hicieron sus respectivos ayuntamientos, toda vez que en el caso de Carmen Pérez, Vox no habría comunicado su baja del partido al Consistorio de Palomares del Río hasta participar esta edil, con las siglas del partido, en la moción de censura promovida por Cs junto al PP y Podemos contra el PSOE. Ante el papel de dicha concejala en la operación descrita, Vox habría comunicado su baja, siendo declarada como capitular no adscrita por el Ayuntamiento de Palomares.

En ese contexto, el Ayuntamiento de Umbrete habría recibido también en estos días la comunicación oficial de Vox dando de baja al mencionado edil Diego A. Soto Prieto después de que el mismo, como los capitulares restantes, se desligase públicamente del partido hace ya más de un año. Al tratarse del único edil de Vox en Umbrete, dicho partido carece así de representación institucional en este municipio aljarafeño.