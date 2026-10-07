Podemos Sevilla exige a Sanz un plan de rescate para el comercio de la Macarena ante las obras de la Línea 3 de Metro

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo. - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha reclamado este miércoles 7 al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, un plan de rescate para el pequeño comercio del distrito Macarena, "gravemente afectado por las obras del tramo norte de la Línea 3 del Metro a su paso por la avenida Doctor Fedriani".

Esta solicitud responde al cierre de una decena de establecimientos y la situación de "ruina inminente y vulnerabilidad que atraviesan otros tantos negocios", y se produce tras la reunión que la concejala ha mantenido sobre el terreno con los comerciantes afectados para conocer de primera mano las consecuencias de una intervención "que amenaza con destruir el tejido económico y social del barrio", según ha valorado la formación en una nota.

Como ha precisado la dirigente, "numerosas voces" agrupadas en la plataforma Metro Así No advirtieron de que esta situación se produciría, pero las administraciones decidieron "priorizar los márgenes de beneficio de las grandes constructoras involucradas en la obra del Metro por encima de la supervivencia de las familias que levantan la persiana cada día".

En este sentido, la edil ha criticado la elección del "método de muros pantalla" frente a la tuneladora, una decisión que ha convertido la avenida en una brecha a cielo abierto prolongada en el tiempo.

Así, "lejos de convivir con la obra amable y rápida" prometida por las administraciones en las reuniones previas, los vecinos han criticado convivir con "nubes de polvo constante, ruido y un entorno de fango y maquinaria pesada que está ahuyentando a la clientela e impidiendo el trabajo de los proveedores".

A ello se suma el "riesgo físico derivado de la negligencia en la seguridad, que ya ha provocado la aparición de grietas en edificios colindantes y accidentes como la fractura de clavícula de una vecina por el mal estado de los pasos provisionales".

Ante este escenario de "aislamiento y caída drástica de ingresos", Hornillo ha calificado de "insulto al pequeño comercio" las "raquíticas" ayudas por cese o merma de actividad planteadas hasta ahora, consistentes en apenas 212 euros mensuales, una cantidad que "ni siquiera cubre la mitad de la cuota de autónomos" y que, además, requiere de un "laberinto burocrático previo que ha hecho desistir a muchos afectados".

Para revertir esta situación, el plan de rescate propuesto por Podemos exige sustituir de inmediato esta "limosna" por inyecciones económicas directas y proporcionales a la caída de facturación real de cada negocio, "garantizando así la cobertura de alquileres y costes fijos".

De forma paralela, la medida contempla la exención fiscal total de tasas municipales y bonificaciones máximas en el IBI mientras duren los trabajos, además de una auditoría urgente de seguridad en la zona y la creación de una mesa de seguimiento vinculante con los vecinos. "El progreso de la ciudad no puede cimentarse sobre la ruina del pequeño comercio local que sostiene la economía y dinamiza los barrios", ha sentenciado la portavoz.

Para forzar una respuesta institucional inmediata y "acabar con el abandono del barrio", Podemos Sevilla llevará esta cuestión a la próxima Comisión de Control y Fiscalización que se celebrará el viernes. El objetivo de la formación es interpelar al Gobierno municipal para que se pronuncie públicamente sobre el impacto de las obras, rinda cuentas sobre la "falta de seguimiento de los daños" y demuestre "si realmente está comprometido con la defensa del comercio local" o si, por el contrario, prefiere "seguir mirando hacia otro lado mientras los negocios de la Macarena son enterrados en vida".