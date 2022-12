El PP de Bormujos (Sevilla) achaca a un edil de Cs una "construcción ilegal" en su finca y le pide que dimita

El Gobierno local expone que formalizó una declaración responsable para una obra, pero fue dejada sin efecto y dice que no se ejecutó



BORMUJOS (SEVILLA), 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Bormujos (Sevilla) y portavoz en el Ayuntamiento, Lola Romero, ha pedido este martes la dimisión del edil del Gobierno local, José María Ruiz (Cs), por la supuesta "construcción ilegal sin licencia de una estructura" en la finca donde reside.

"El 1 de diciembre alertamos de una construcción ilegal en una finca donde el delegado vive que se estaba realizando sin permiso de obra. Fue el 14 de diciembre cuando solicitamos al Ayuntamiento información sobre la licencia y adjuntamos en la petición una fotografía donde se apreciaba la nueva edificación anexa a la casa principal de unos 40 metros cuadrados realizada con bloques de cemento y tejado fijo a dos aguas", ha precisado.

Según la edil del PP, al día siguiente, una resolución municipal denegaba "cualquier tipo de construcción en la finca mencionada", si bien "el concejal había ejecutado ya una obra sin licencia alguna, una obra ilegal", e incluso "en la solicitud a posteriori de hacer la obra también había sido denegada".

Así, ha pedido la dimisión del citado concejal "ante una irregularidad manifiesta, pues ha incumplido la ley y no ha pagado las tasas correspondientes para una obra". "Está completamente desautorizado, por lo que no queda otra salida que la dimisión inmediata y, en caso de no ser así, el alcalde tiene que cesarlo de inmediato", ha dicho la portavoz popular aludiendo al socialista Francisco Molina.

Según la dirigente del PP, actualmente, "se está retirando la construcción quedando una estructura todavía en pie". "Exigimos que José María Ruiz cumpla con la resolución y reestablezca la legalidad urbanística en la finca donde todavía queda una estructura que desmontar. Esperamos que para esto sí tenga los permisos de demolición correspondientes", ha zanjado.

Por parte del Gobierno local se expone que formalizó una declaración responsable para una obra, pero la misma fue dejada sin efecto, asegurando que la obra no fue realizada y que el arquitecto municipal y los técnicos municipales lo comprobaron personalmente el pasado lunes.