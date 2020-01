El PP de Cazalla reclama la dimisión del alcalde ante la apertura de juicio oral en su contra por los ERE

Publicado 21/01/2020 16:36:37 CET

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Después de que el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, haya ordenado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sotero Martín (PSOE), en una de las piezas separadas de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares, el PP de dicha localidad ha reclamado la celebración de un pleno extraordinario y "urgente", para que el alcalde ofrezca "explicaciones", exigiendo en paralelo su dimisión.

Mientras dicha apertura de juicio oral deriva de la investigación de las subvenciones autonómicas concedidas a un grupo de empresas vinculadas al corcho, como son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, y el alcalde aprecia "graves errores" en los escritos de acusación formulados en su contra por la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz, así como en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil del que parten las diligencias, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, Fernando Lorenzo, ve "imprescindible que el alcalde de explicaciones".

"La actual situación procesal de Sotero Martin no sólo puede dañar la imagen del municipio, sino que también podría perjudicar a la propia gestión municipal", considera el portavoz del PP, avisando de que las "sospechas" que recaen sobre el primer edil "no son compatibles con un representante público que, por encima de todo, debe respetar y defender la ley, no inculcarla y vulnerarla".

Por eso, los populares consideran que "por responsabilidad", Sotero Martín debe "presentar inmediatamente su dimisión para despejar cualquier sospecha y mala imagen que pueda perjudicar a este municipio". "No sólo los vecinos no se merecen un alcalde bajo estas graves sospechas, sino que hasta los propios estatutos de su partido le obligan a dimitir", ha enfatizado Fernando Lorenzo.