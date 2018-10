El PP critica la "ineficacia y nula gestión" del alcalde de Sevilla en materia de arbolado

Publicado 17/06/2018 16:33:51 CET

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Evelia Rincón ha lamentado este domingo que "en la noche de ayer se cayera otra rama de gran porte causando un herido", y ha tachado de "incomprensible que las ramas de los árboles sigan cayéndose por la ineficacia y nula gestión del alcalde del PSOE", Juan Espadas, "en materia de arbolado".

En un comunicado, Rincón añade que "desde el Grupo Popular hemos denunciado esta situación en varias ocasiones, y el pasado mes de febrero exigimos al gobierno del PSOE que actuara de manera inmediata en los más de 700 árboles en riesgo de caída, antes de que ocurra alguna desgracia".

"Una cifra que, ya advertimos en febrero, podría ser mayor, ya que el informe de arbolado no se actualiza desde octubre de 2015", ha apostillado la edil del PP, que ha añadido que "no entendemos cómo el señor Espadas, siendo conocedor de esta situación, no hace nada, ya que si se actúa en tiempo y forma se puede evitar".

"En esta última semana hemos visto cómo el pasado 15 de junio se cayó una rama de gran porte en el Parque de María Luisa, junto a un carril bici, en una zona muy transitada; anoche en Marqués de Nervión. La historia se repite, por ello exigimos al alcalde del PSOE que intervenga en el arbolado para evitar más accidentes", ha reiterado Rincón.

Ha indicado que "todos los sevillanos pagan sus impuestos para estar, cuanto menos, seguros en su ciudad cuando pasean por sus calles y parques".

"Llevamos más de un año advirtiéndolo, y el gobierno socialista no toma medidas como es debido", ha aseverado la edil del PP, para quien "todas estas caídas de ramas demuestran que en estos tres años no se han realizado las actuaciones pertinentes de poda y mantenimiento del arbolado, ya que, si se hubiera actuado en tiempo y forma, no habría caídas de ramas diarias ni hubiera habido incidentes, como está volviendo a pasar en estas últimas semanas, ni hubiéramos denunciado como hemos hecho en más de una decena de ocasiones".

La concejal 'popular' ha reiterado que "el problema en el arbolado es intolerable, y el gobierno municipal debe responsabilizarse y ser consecuente, no puede estar de brazos cruzados". "Estamos ante un problema grave y hay que actuar de urgencia, no dejar los días pasar y más teniendo el mapa de los árboles que están en riesgo de caída en la ciudad", ha abundado.

Rincón ha concluido exigiendo al alcalde "que tome medidas actúe cuanto antes", y advirtiendo de que, "desde el PP, como oposición útil, seguiremos fiscalizando su gestión, seguiremos denunciando esta situación y le exigiremos responsabilidades, ya que él es el único responsable de estos accidentes".