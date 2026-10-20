El PP destaca el liderazgo de la provincia de Sevilla en energía renovable con más del 70% del crecimiento en Andalucía

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez. - PP SEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado los datos del análisis energético semestral de la Agencia Andaluza de la Energía, que han situado a la provincia como la "gran protagonista" de la transición energética en Andalucía, concentrando más del 70 por ciento del crecimiento de las energías limpias en la comunidad y ya supera los 6.300 MW de potencia verde instalada.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Sevilla incorporó 1.538 megavatios (MW) de nueva potencia renovable en el primer semestre de 2026, el mayor incremento de todas las provincias andaluzas.

En este sentido, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha subrayado que "estos datos confirman que Sevilla está en la vanguardia de la transformación energética de Andalucía".

"Que una sola provincia aporte el 71,2 por ciento de toda la nueva potencia renovable de la comunidad demuestra que las políticas del Gobierno andaluz de Juanma Moreno están generando el marco de confianza que necesitan la inversión y el empleo", ha abundado.

Asimismo, los 1.538 MW incorporados representan el 71,2 por ciento de los 2.158,8 MW de nueva potencia renovable puesta en marcha en el conjunto de Andalucía hasta junio.

Con ello, la provincia ha concentrado el 32,4% de toda la potencia renovable instalada en la comunidad, que al cierre del semestre ascendía a 19.518,4 MW.

Al hilo, ha Sánchez ha celebrado que Sevilla "no solo crece, sino que lo hace a muy buen ritmo. En solo seis meses hemos sumado prácticamente un tercio de toda la potencia que teníamos al acabar 2025". "Eso se traduce en actividad económica, en oportunidades para nuestros municipios y en un futuro más sostenible para los sevillanos", ha añadido.

UN CRECIMIENTO IMPULSADO POR LA FOTOVOLTAICA

El aumento de este primer semestre corresponde en su totalidad a instalaciones solares fotovoltaicas, de las que la provincia cuenta con 5.580,4 MW en funcionamiento de los 13.818,8 MW de toda Andalucía, por lo que concentra el 40,4 por ciento del total regional.

De ellos, 560,5 MW corresponden a cerca de 58.400 instalaciones de autoconsumo y la provincia cerró 2025 con 4.778,6 MW renovables y alcanzó los 6.316,6 MW en junio de 2026.

En esta línea, el dirigente 'popular' ha señalado que el autoconsumo "es una muestra de que esta transición también la hacen las familias y las empresas sevillanas, que cada vez apuestan más por producir su propia energía".

Además, se suman otras fuentes en las que la provincia de Sevilla también destaca como la termosolar, con 447,9 MW en 13 centrales, el 44,9 por ciento de toda la capacidad termosolar andaluza; el biogás, con 15,7 MW, el 39,7% del total regional, lo que convierte a Sevilla en la provincia andaluza con más potencia instalada en esta tecnología; la eólica, con siete parques conectados a la red con 210 MW; y la hidroeléctrica, con ocho centrales en funcionamiento que alcanzan los 62,6 MW.