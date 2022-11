El PP de Diputación de Sevilla critica el voto en contra del PSOE a su moción sobre la reforma del delito de sedición

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, María Eugenia Moreno, ha criticado este jueves que el PSOE de Sevilla se ponga "de rodillas ante los intereses de los socios separatistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aceptando el chantaje independentista" después de que la formación socialista haya votado en contra de la moción de los populares que pedía al Ejecutivo central rechazar la reforma del delito de sedición.

Así lo ha destacado la portavoz popular durante su intervención en el pleno de la Diputación donde el PP ha llevado una moción para que la institución pida al Gobierno "que no se reforme el delito de sedición y que se acate la Constitución de España": moción que el PSOE ha votado en contra.

"Hoy Pedro Sánchez lleva al Congreso de los Diputados su decisión de derogar el delito de sedición y sus consecuencias en nuestro Código Penal, pensando únicamente en su beneficio y en continuar en el poder. Se vuelve a poner de rodillas ante sus socios separatistas con el único objetivo de buscar el beneficio exclusivo de personas concretas y a cambio de su supervivencia política", ha lamentado.

A su juicio, "España no merece un presidente que se doblegue ante quien quiere separar España y no defienda la unidad de todos los españoles". De este modo, "el PSOE de Sevilla, bajo la orden de Pedro Sánchez, acepta también este chantaje independentista", ha insistido después de que el PSOE votara contra la moción presentada por el Partido Popular.

"¿En qué principio democrático se apoya reformar el Código Penal de una Nación a la medida exacta de personas con nombres y apellidos concretos? ¿En qué otro país democrático se tocaría la sedición de la mano de los sediciosos? ¿En qué otro delito podría Sánchez justificar este procedimiento? A las tres preguntas se responde del mismo modo: ninguno", ha abundado durante su intervención.

Moreno ha asegurado que cada diputado tenía la oportunidad de expresará su voto desde su escaño votando contra esa derogación. "Han tenido la oportunidad de demostrar con hechos que no comparten esta decisión de Pedro Sánchez y de respetar España defendiendo la unidad de todos y cada uno de los españoles".

Ante el voto en contra del PSOE, Moreno ha aseverado que el PSOE de Sevilla "materializa el engaño de Sánchez aceptando los pagos del Gobierno central a sus socios para que apoyen los Presupuestos". Desde el PP de Sevilla "no nos vamos a callar porque no vamos a mirar hacia otro lado mientras se cede al chantaje", ha abundado.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Conde, ha esgrimido que la citada medida ha sido debatida por el Poder Legislativo. "No hay traición a nada", ha añadido. Además, "sabemos que el voto de ERC no es necesario para la aprobacion de los PGE. Aquí no se habla de amnistía", ha zanjado.