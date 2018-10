PP exige al alcalde de Sevilla la "revisión inmediata" de los árboles en nivel 3 tras los "incidentes" en Triana

Publicado 28/07/2018 14:56:51 CET

SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Grupo Popular Evelia Rincón ha lamentado este sábado que "sigan cayéndose árboles de gran porte por la ineficacia y nula gestión" del alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, por lo que ha solicitado la "revisión inmediata" de los árboles en nivel 3.

Igualmente, la popular ha criticado que "el jueves se cayó un árbol en Triana que podría haber matado a alguien" y ha indicado que "los árboles no pueden ser un auténtico peligro para los vecinos".

Rincón ha apuntado que "ya se ha criticado esta situación en varias ocasiones" y ha señalado que en febrero "exigió al gobierno que actuara de manera inmediata en los más de 700 árboles en riesgo de caída". "Una cifra que podría ser mayor ya que el informe de arbolado no se actualiza desde octubre de 2015", ha lamentado en un comunicado.

Además, ha asegurado que "al no haber actuado en estos tres años muchos árboles podrían haber pasado de riesgo 3 a 4", por ello, ha urgido a que "se inspeccionen todos".

"En estos últimos dos meses se ha visto como se han caído árboles de gran porte en Triana", ha añadido, al tiempo que ha apostillado que el 15 de junio "se cayó una rama de gran porte en el Parque de María Luisa, junto a un carril bici, en una zona muy transitada, en Marqués de Nervión, en diversos barrios de la Macarena, en el Alcázar, estando aún un hombre hospitalizado, y un largo etcétera".

Además, Rincón ha resaltado que "el PP está en contra del apeo y de las talas indiscriminadas", pero ha pedido que "se actúe con previsión, se trabaje las copas de los árboles para que éstos no estén descompensados y no se caigan". También ha añadido que "está claro que ahora mismo no es época de poda en algunas especies pero antes de que se pierda un árbol preferimos que se actúe". "Queremos salvar del patrimonio verde aunque no sea época de poda y garantizar la seguridad de los sevillanos", ha apuntado.

"Todas estas caídas de ramas demuestran que en estos tres años no se han realizado las actuaciones pertinentes de poda y mantenimiento del arbolado, ya que si se hubiera actuado en tiempo y forma no habría caídas de ramas diarias ni hubiera habido incidentes, como está volviendo a pasar en estas últimas semanas", ha señalado la concejal popular.

Igualmente, ha reiterado que "el problema en el arbolado es intolerable y el gobierno municipal debe ser consecuente" porque "en todas las capitales europeas se revisa el arbolado, se actúa con previsión y si hay que apear se apea pero se repone inmediatamente".

La concejal ha concluido que "el caos actual de la gestión de las zonas verdes de Sevilla está empezando a pasarle factura a este gobierno porque la ciudad está indignada" porque "cuando no hay que talar se tala indiscriminadamente habiendo árboles sanos" y "cuando hay que talar o cuando hay que actuar sobre los árboles para no tener que talar, el gobierno no ha actuado".