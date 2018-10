El PP exige al Ayuntamiento de Sevilla "medidas urgentes" en el entorno del albergue municipal de la Macarena

Publicado 17/08/2018 14:53:27 CET

SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP ha exigido al Ayuntamiento de Sevilla que tome "medidas urgentes" en el entorno del albergue municipal para personas sin hogar del Distrito Macarena, ya que la "situación es insostenible", enmarcada en "el vandalismo, la inseguridad, la venta de drogas, las peleas, las amenazas constantes y la desesperación de los vecinos" de dicha zona.

Así, las concejales del Grupo Popular Evelia Rincón y Amidea Navarro, tras las "reiteradas denuncias y reuniones", han vuelto a visitar la zona y han comprobado "in situ" la situación que soportan diariamente los vecinos. De esta forma, ambas ediles han manifestado que "es inadmisible que haya vecinos que estén vendiendo sus viviendas o que se hayan ido de alquiler a otras zonas porque no puedan vivir tranquilos en sus casas del entorno del albergue municipal".

Igualmente, según se informa en un comunicado del PP, Rincón ha explicado que "la saturación del Distrito Macarena con la concentración de prácticamente todas las plazas para personas sin hogar, está provocando situaciones de tensión entre vecinos y personas que pernoctan y hacen sus necesidades en las calles del entorno, al quedarse fuera de los distintos emplazamientos para dormir". Asimismo, ha afirmado que "a las personas sin hogar hay que prestarles ayuda y encontrarles una solución pero no todas esas soluciones deben estar en este distrito".

Por todo ello, el PP exige al alcalde socialista, Juan Espadas, "la puesta en marcha del dispositivo existente en el anterior gobierno del PP, donde se coordinaban servicios sociales, Lipasam, Policía Local y Nacional", y afirma que se van a buscar "soluciones consensuadas con los vecinos para descongestionar esta zona de la Macarena de tanta carga social".

En este sentido, las concejales han detallado que los vecinos "están desesperados y que no hay derecho a que diariamente tengan que soportar peleas, amenazas e, incluso, que haya días que no pueden entrar o salir de sus viviendas porque hay personas en sus portales, donde practican sexo o hacen sus necesidades". Así, han destacado que "es intolerable que los vecinos llamen a la Policía y no acuda y que denuncien diariamente estos problemas y el gobierno municipal se cruce de brazos, sin tomar ninguna medida".

Rincón ha detallado que "el gobierno del PSOE prometió a los vecinos que incrementaría la seguridad y la limpieza en la zona, pero, de dicha promesa, han pasado ya tres años y no se ha hecho nada", razón por la que "los vecinos han iniciado una campaña de recogida de firmas".

A tal efecto, el PP ha exigido al Consistorio hispalense que se ponga en marcha "inmediatamente" el dispositivo coordinado entre Policía Local, Policía Nacional, Asuntos Sociales y Lipasam para acabar con esta situación y ha invitado al alcalde a que "vaya con los vecinos para que compruebe la realidad de lo que allí ocurre".

Además, Rincón ha concluido su alegato acusando al gobierno de Espadas de "huir de la realidad por no asumir una postura contundente para acabar con esta situación, ayudando a los vecinos y a las personas sin hogar".