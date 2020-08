PP de Sevilla advierte de que San Jerónimo "no puede ser el vertedero de Espadas"

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado que los alrededores del Monasterio de San Jerónimo y la Avenida José Galán Merino "es un auténtico estercolero donde hay restos de muebles, escombros, electrodomésticos, basura, suciedad, pintadas y gran cantidad de matojos, lo que conlleva a riesgo de incendios, zonas verdes en mal estado y árboles caídos". Además, avisa de que las actuaciones de limpieza "no se realizan como deben, ya que los contenedores del barrio están siempre desbordados y no se realizan baldeos, no se limpia como debe" y que San Jerónimo "no puede ser el vertedero de Espadas".

En una nota de prensa, el PP explica que los concejales 'populares' Evelia Rincón e Ignacio Flores han visitado el barrio tras las reiteradas denuncias de los vecinos, que les han trasladado que "el gobierno municipal de Espadas no hace absolutamente nada, los vecinos están hastiados de esta situación, han reclamado en multitud de ocasiones que se actúe de manera urgente en la zona y se limpie el barrio, pero Espadas hace caso omiso".

Además, "desde el Grupo Popular hemos denunciado estos problemas enésimas veces, pero el alcalde del PSOE tampoco escucha a la oposición, como es habitual no hace absolutamente nada".

"Nos parece realmente vergonzoso e incomprensible que Espadas, siendo conocedor de esta situación, se cruce de brazos y no actúe de manera urgente, estamos hablando de un servicio de primera necesidad como es la limpieza, que debe funcionar con eficacia y eficiencia pero que, debido a la indolencia de este alcalde, único responsable, esta zona es un auténtico estercolero", ha manifestado Rincón.

Asimismo, ha añadido que "San Jerónimo no puede ser el vertedero del equipo de gobierno de Espadas, los vecinos no se merecen ver los alrededores de sus casas de esta forma tan deplorable, ya que provoca que haya proliferación de ratas, además de por cuestión de salubridad".

En este sentido, Rincón ha señalado que "Espadas dirá luego que el PP se dedica a engañar o mentir pero el que engaña es el alcalde que hace muchas promesas y no hace nada, todo queda en papel mojado". "Espadas se dedica a vender humo y no pisa ni los barrios, algo que nos trasladan continuamente los vecinos", ha apostillado antes de indicar que "solo hay que ver las imágenes o darse un paseo por los alrededores del Monasterio de San Jerónimo así como por el barrio para ver el estado en el que se encuentra".

La concejal 'popular' ha añadido que "esto es un ejemplo más del abandono al que el alcalde del PSOE, Juan Espadas, tiene sometido a todos los barrios de la ciudad, por lo que es hora de que se deje de tantos viajes y empiece a visitar más los barrios, para que conozca la realidad en la que están, que nada tiene que ver con la que él y su equipo de gobierno vende". Ha indicado que "aquí no hay barrios de primera ni de segunda, aquí todos los barrios y vecinos son iguales por lo que debe actuar en todos y cada uno, no hacerlo solo cuando lo denuncia la oposición y, la mayoría de las veces, ni porque se denuncie".

PIDE UN PLAN URGENTE

Por ello, la dirigente del PP ha exigido a Espadas que, "de una vez se preocupe por los vecinos, atienda sus demandas y problemas, y lleve a cabo un plan de actuación urgente en este barrio, en lugar de tenerlo abandonado y de permitir que sea un auténtico vertedero, actitud lamentable por parte de un alcalde".

Rincón ha reiterado que "el Gobierno del PSOE debe prestar más atención a los barrios y a sus vecinos, que se encuentran desamparados en cuestiones tan básicas como es la limpieza y acondicionamiento de los alrededores del Monasterio de San Jerónimo". "Ya es hora de que Espadas asuma su máxima responsabilidad porque es su deber como alcalde, escuche a los vecinos y atienda a todos los barrios de Sevilla por igual, desde el Grupo Popular seguiremos ejerciendo una labor de oposición útil y responsable, y siempre atenderemos las demandas de los vecinos", ha garantizado.

"Es preocupante el estado de degradación y abandono del barrio de San Jerónimo, fruto de la nefasta gestión y escasa preocupación de Juan Espadas, que está demostrando que no le interesan los problemas de Sevilla y de los sevillanos", ha concluido la concejal 'popular'.