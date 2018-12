PP Sevilla condiciona la abstención al presupuesto a una rebaja fiscal, más medios para policía y apoyo a emprendedores

Publicado 07/12/2018 14:28:49 CET

Pérez dice que no presentarán enmiendas y no será "comparsa del PSOE" ante la "mentira" de sus cuentas para 2019

SEVILLA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha condicionado la abstención de su formación al proyecto de presupuestos para 2019 presentado por el gobierno del socialista Juan Espadas a la puesta en marcha de una "potente" rebaja fiscal; una apuesta por la seguridad, con más medios para la Policía Local y la exigencia al Estado de más policías nacionales, y el apoyo al emprendimiento, a los autónomos, a los empresarios que generen empleo y a los comerciantes.

En rueda de prensa, Pérez ha indicado que estos acuerdos "extrapresupuestarios" tendrían que aprobarse ante el Pleno, igual que ocurriera con las anteriores cuentas, ofreciendo de este modo a Espadas "una posibilidad" para que salgan adelante. "Es mejor tener un presupuesto aunque sea malo", añade el concejal popular, que defiende la "altura de miras" del PP.

En su opinión, "el PP no puede estar en la aprobación del presupuesto porque es una clara mentira". "No nos creemos las cuentas porque el dinero después no se ejecuta y no llega a los colegios, al impulso en la creación de empleo o al transporte", agrega, dejando claro que, en ese marco, "todo lo que se negocie será mentira". Por ello, el PP no presentará enmiendas sino que volverá a presentar su "presupuesto alternativo", que entiende que plantea un "verdadero modelo de progreso y bienestar".

"No está el PP para ser comparsa del alcalde y cómplice de su engaño a los vecinos ante el clamor de que el dinero no llega a los vecinos", insiste, tras señalar que este planteamiento es compartido por el resto de formaciones políticas.

Critica que se hable ahora de la ejecución de "23 millones de remanentes de años anteriores que no han gastado o que se pretenda a volver a pedir un préstamo de 26 millones, con lo que se alcanzarían los cien millones pedidos en cuatro años a los bancos para nada", ya que "no han ejecutado ni el diez por ciento.

Además, insiste en que estas cuentas "no son las que la ciudad necesita" y considera que no plantean soluciones en temas como empleo, climatización de colegios, la sostenibilidad ambiental, la mejora del patrimonio, ante la bajada demográfica, el impulso al sector productivo o el avance en la digitalización municipal, elementos que subraya que sí se reflejan en su propuesta.

UN PROCESO "ARBITRARIO" Y "SIN SEGURIDAD JURÍDICA"

A todo ello, suma que el proceso de aprobación del presupuesto se realiza desde "la alegalidad, con una clara arbitrariedad que hace que no haya seguridad jurídica". "Sólo la voluntad de los grupos hace que el proceso inventado por Espadas sea el cauce para su desarrollo teniendo en cuenta que no se ha aprobado el reglamento", recalca.

Tras criticar que la rueda de prensa de presentación fuera dada por el concejal delegado de Hacienda, Joaquín Castillo (PSOE), y no por el propio Espadas, que considera que está "escondido ante el panorama político andaluz", Pérez ha acusado al alcalde de no cumplir "con la palabra dada".

Asegura que el primer edil se comprometió a reunirse con el PP para plantearle las cifras y prioridades del presupuesto antes de una presentación pública, algo que "no ha hecho". "No sé cuál es su intención, pero hay que recordarle que está en minoría y que algún día se le puede acabar la paciencia a los grupos y darle una verdadera lección y un varapalo. Espadas hace lo que le da la real gana", concluye.