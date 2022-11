El PP de Sevilla critica el "caos" en Reina Mercedes por la "falta de control policial" en locales de ocio nocturno

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha criticado este domingo que el regidor hispalense, el socialista Antonio Muñoz, "está provocando un caos de inseguridad en Reina Mercedes, donde no se respeta el derecho al descanso de los vecinos".

Así, Sanz, tras reunirse con vecinos de la zona, "que se encuentran desesperados", ha explicado que "el gobierno municipal no controla ni inspecciona los locales de este entorno, donde diariamente se concentran jóvenes hasta altas horas de la madrugada, lo que provoca que los vecinos no puedan descansar por los ruidos ocasionados", destacado en una nota de prensa.

"Locales que inclumplen la normativa, ya que cierran más tarde de lo establecido en la ordenanza y tienen más veladores de lo permitido, pero nadie del gobierno municipal está pendiente de que cumplan lo establecido", ha añadido Sanz.

Por ello, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha señalado que el PP elevará una propuesta a Pleno y exigirá que se incrementen los controles, así como las inspecciones a los locales de ocio "para acabar con esta grave problemática". Además, como ha reiterado en diversas ocasiones, exigirá que "se cubran las, al menos, 400 plazas de policía local vacantes".

Del mismo modo, los vecinos afectados, tal como señala el PP, han trasladado que "la situación ya se ha vuelto insostenible, ya que a los ruidos diarios que tienen que soportar se unen las peleas constantes, el incremento del menudeo de drogas o sustancias estupefacientes así como la suciedad en las calles y los malos olores, al usar la calles como urinarios públicos. No es justo ni digno que tengan que soportar diariamente está situación".

"Otro barrio con problemas de inseguridad ciudadana, otro ejemplo más de que la Policía Local no funciona por la incapacidad del equipo de gobierno, que no destina los medios suficientes para que se lleven a cabo los controles e inspecciones necesarias", ha detallado el candidato popular, al tiempo que ha indicado que "luego el gobierno municipal dirá que nos dedicamos a alarmar o que mentimos: lo único que hacemos es escuchar a los vecinos y atender su problemática, algo que no hace el equipo de gobierno, siendo su obligación".

Sanz ha detallado que, "al igual que ocurre en otros barrios" de la ciudad, los vecinos "están hartos, se sienten indefensos e inseguros, ya que llaman a la Policía Local, pero no aparecen y la mayoría de las veces ni atienden las llamadas por falta de medios". Asimismo, ha reiterado que "la Policía ni está ni se le espera por la incapacidad de Muñoz. Si este Cuerpo no funciona es porque el gobierno municipal no sabe gestionarla y tampoco es capaz de cubrir las casi 400 vacantes existentes".

"Además, también queda en evidencia que no se realizan los controles pertinentes desde el área de Medio Ambiente. En esta ciudad no hay nadie pendiente de nada y el área de Urbanismo y Medio ambiente, de la que Muñoz ha sido siete años delegado, tampoco funciona", ha concluido Sanz.