PP de Sevilla denuncia "el calvario" que padecen vecinos de la calle Bécquer con contenedores "encima" de sus viviendas

Publicado 04/08/2019 12:33:50 CET

SEVILLA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha denunciado este domingo "el calvario" en el que viven los vecinos de la calle Bécquer, concretamente, los que residen en el edificio que hace esquina con la calle Luis de Peraza, al tener los contenedores "encima" de sus viviendas.

Así lo ha indicado en un comunicado la edil popular Ana Jáuregui, quien ha explicado que los vecinos de los bloques afectados "se encuentran desesperados con la situación de insalubridad que padecen a diario con contenedores encima de sus viviendas".

Según ha relatado la 'popular', las puertas y ventanas de acceso a sus viviendas se encuentran situados a menos de un metro de siete contenedores de recogida de basura de diverso tipo.

"Los días en los que los contenedores de basura han superado su capacidad, se han visto incluso obligados a tener que apartarlas para poder acceder a las viviendas; les es imposible abrir las ventanas, el olor es insoportable y empeora con las altas temperaturas de estos días", ha asegurado la concejal tras reunirse con los afectados.

Tras afirmar que "hay vertidos de líquidos que hacen que el olor se mantenga durante semanas", ha añadido que la situación es insalubre y los baldeos inexistentes" y que la comunidad de propietarios y los vecinos a título particular se han dirigido a la empresa Lipasam pidiendo el cambio de ubicación y proponiendo incluso alternativas pero en su contestación, ésta les remite al distrito casco antiguo.

"Se han intentado poner en contacto con ellos, pero a día de hoy no han recibido ningún tipo de respuesta", ha explicado Jáuregui, al tiempo que ha señalado que "se da la circunstancia de que a pocos metros hay una fachada sin viviendas a pie de calle y los vecinos no entienden por qué el cambio de ubicación no se produce".

Por todo ello, el PP exige al gobierno que tome medidas con este asunto porque "los vecinos solicitan el cambio de ubicación de manera inmediata ante la ineficacia y la inacción demostrada".