PP Sevilla dice que los acuerdos de recuperación serán "un fracaso sin medidas fiscales ni ayudas directas" a autónomos

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha advertido de que "sin medidas fiscales concretas ni ayudas directas para autónomos y pequeños empresarios los acuerdos para la recuperación económica de la ciudad serán un fracaso".

"Queremos advertir que por muy buena voluntad que está poniendo el PP para que salgan bien los trabajos de la comisión para la recuperación de la economía y social de Sevilla, si el alcalde no da el paso de dotar de presupuesto y dotar de recursos económicos, todas estas medidas van a ser un fracaso y van a ser papel mojado", ha manifestado en un comunicado el portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez.

En este sentido, Pérez ha afirmado que, en el seno de la Comisión de Reactivación Económica, el "supuesto pacto económico que se va a aprobar carece de medidas fiscales concretas así como de ayudas económicas directas para autónomos y pequeños empresarios". Así, ve "realmente incomprensible que, en las circunstancias actuales, en las que hay comercios y negocios cerrando, el gobierno municipal de Espadas no haya incluido ninguna medida fiscal concreta, ni contemple ayudas directas para el sector, y no haya tenido en cuenta ni una de las medidas fiscales planteadas por el PP en esta materia".

"Estamos ante un nuevo acuerdo, como ocurrió con el de turismo, en el que no se concreta ni una sola medida fiscal ni económica. No entendemos como el alcalde no incluye ni una sola rebaja de impuestos ni medidas fiscales beneficiosas para la ciudad ni contempla ayudas directas para autónomos y micropymes, en lugar de hacer un sorteo", ha señalado el edil.

A este respecto, ha añadido que el gobierno municipal del PSOE "no puede perder ni un minuto más y urge al alcalde a reprogramar el presupuesto vigente y a consensuar ya el de 2021, así como las ordenanzas fiscales del próximo ejercicio".

Respecto a las ayudas directas para autónomos y micropymes, ha indicado que Espadas "solo ha destinado un millón de euros para apoyar a un colectivo vital para la economía sevillana, la misma cantidad que da el Ayuntamiento de Huesca con una población trece veces menos que la de Sevilla". "Pero, lo más humillante es que estas ayudas las ha concedido mediante un sorteo, en el que se ha quedado fuera el 85 por ciento de los solicitantes", asevera.

AYUDAS HOSTELEROS

Además, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha destacado que pretende darle "un empujón" al sector de la hostelería, solicitándole al alcalde la suspensión del cobro de la tasa de veladores y basura a los hosteleros hasta el próximo mes de julio de 2021 porque "van a ser los meses más duros".

Pérez ha añadido que "esta medida puede contribuir a la subsistencia de muchos negocios y a que muchas familias sevillanas no acaben en el paro sino que acaben trabajando, produciendo y ayudando a aquellos que lo necesitan en este momento". "El gobierno municipal del PSOE, hasta ahora, solo ha permitido que dejen de abonar estas tasas durante el pasado trimestre, por lo que los hosteleros este trimestre tienen ya que abonar las tasas", incide.

Además, señala que la suspensión del cobro de estas tasas durante el pasado trimestre ha supuesto "un alivio pero es poco ambicioso hay que ir a más para conseguir la reactivación y recuperación económica de la ciudad". "Independientemente de la necesidad de que haya ayudas económicas directas para autónomos, pequeños y medianos empresarios, que deben ser tramitadas con urgencia, también es prioritaria esta medida para el rescate del sector de la hostelería", ha destacado.

Por último, ha señalado que "la hostelería supone una pieza clave en la configuración social, económica y laboral de la ciudad de Sevilla". Para el PP, "no se entendería sin la gastronomía que se ofrece en sus casi 5.000 establecimientos de hostelería, algunos con varios siglos de antigüedad y que son espacios de convivencia para sevillanos y foco de atracción para el turismo".