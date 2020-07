PP Sevilla dice que Plan de Arbolado "renuncia a definir el futuro de zonas verdes y evidencia insolvencia de Espadas"

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular ha lamentado que el Plan Director del Arbolado "renuncia a definir" el futuro desarrollo de las zonas verdes y "evidencia la insolvencia e incapacidad del alcalde, Juan Espadas, en la gestión de las políticas de Medio Ambiente y sostenibilidad, lo que provoca una progresiva deforestación y pérdida de masa arbórea en la ciudad".

En un comunicado, el Grupo Popular ha informado que durante el fin de semana se ha podido comprobar que en la web se han colgado las alegaciones planteadas al plan director en diciembre. "Siete meses para contestar, lo que nos parece una falta de respeto y eficiencia absoluto", ha criticado el portavoz popular, Beltrán Pérez.

Por ello, ha lamentado que las respuestas dadas a las alegaciones demuestra la "más absoluta incapacidad" del alcalde para gestionar las políticas de Medio Ambiente que, en Sevilla "han ido preocupantemente a peor". Además, indica que ponen de manifiesto que el Servicio de Parques y Jardines "no tiene capacidad para gestionar las zonas verdes, solo para un mero servicio de conservación".

Entre los datos que asegura que demuestran el "empeoramiento" de la calidad del Medio Ambiente está que "el propio gobierno municipal reconoce que en 2015 había 9.000 marras o alcorques vacíos y ahora se contabilizan 19.369, lo que supone más del doble". "Espadas reconoce que Sevilla tiene 10.000 árboles menos y eso en una ciudad que aspira a ser referente en Medio Ambiente es una pésima noticia que hunde con datos cada palabra del alcalde", apunta Pérez, que asegura que se está "ante el mayor proceso de deforestación de la historia de Sevilla".

A todo esto, une los 6.787 árboles estrangulados --con alcorques sellados-- "que hay que liberar". También menciona "numerosas talas descontroladas en obras, la falta de inspecciones y el daño a las raíces de árboles que acaban ocasionando estas intervenciones en árboles sanos son datos que suspenden al alcalde", por lo que ve "prioritario y necesario que haya coordinación y planificación de las obras que se realizan en la ciudad".

"A estos datos se suman, también las podas a destiempo y que los árboles que son plantados y mueren al poco tiempo porque el gobierno carece de una planificación del riego", detalla el portavoz Popular.

Ha añadido que "la propia Delegación de Parques y Jardines asume que este Plan no sirve para gestionar el futuro verde de la ciudad porque no establece estrategia alguna". "No se puede planificar el futuro cuando no se sabe gestionar el presente", ha manifestado Pérez, que afirma que "el propio gobierno municipal reconoce que la gestión del arbolado depende de Urbanismo y PGOU".

En este sentido, el portavoz popular ha señalado que "fruto de la nula gestión del gobierno municipal, Sevilla no cuenta con el ratio de un árbol por cada tres habitantes, ni con los 14 metros cuadrados por habitante recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo disponemos de 11,8 metros cuadrados por habitante, a pesar de que el señor Espadas se encargue de repetir constantemente que llegamos a los 25 metros cuadrados, un dato ficticio y lejano de la realidad".

Además, afirma que el gobierno municipal tampoco cumple con lo que dice el PGOU de que por cada árbol talado se planten cinco. "¿Cómo puede el alcalde recorrer América y Europa dando lecciones de cambio climático y sostenibilidad cuando en Sevilla hay 10.000 árboles menos que cuando él llegó", se pregunta Pérez.

Por último, el Partido Popular lamenta el proceso de alegaciones y señala que este plan es "una propuesta del Partido Popular al Pleno en 2017 y que no se ha empezado a poner en marcha hasta 2019". "Dieron un mes, en plenas fiestas navideñas, para hacer alegaciones. Sin embargo, Espadas ha tardado siete en meses en contestarlas", explica Pérez.

"Resulta llamativo que cada alegación se ha realizado con un rigor y solvencia técnica excelente por parte de las entidades y personas que han alegado, mientras que las respuestas del gobierno da vergüenza leerlas por su redacción, formas y contenido. Espadas debe abandonar el marketing y ofrecer soluciones reales ante el problema del arbolado y zonas verdes de la ciudad. Se le acabaron las excusas de echar la culpa a todos sobre todos los asuntos y problemas de ciudad, en lugar de asumir su responsabilidad", concluye.