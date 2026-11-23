Rotura de la tubería de Aguas del Huesna. - PP SEVILLA

TOCINA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha calificado de "inadmisible" la nueva rotura de una tubería de Aguas de Huesna este pasado domingo, un incidente que ha provocado inundaciones en varias calles del barrio de la Estación de Los Rosales, en Tocina (Sevilla).

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, desde el PP en la administración provincial han lamentado que sea "la tercera vez que ocurre algo así en este municipio", con inundaciones en viviendas incluidas. "No es normal, que una vez más, cientos de vecinos tengan que sufrir y vivir inundaciones en sus viviendas", ha añadido.

En este sentido, el diputado provincial coordinador de la zona, Silvestre Castells, ha señalado que la Diputación de Sevilla tiene que poner los medios necesarios para acabar con esta situación" ha añadido.

Asimismo, ha defendido que el ente supramunicipal ha gestionado en esta legislatura más de 2.500 millones euros. "¿Cómo es posible que sea incapaz de ofrecer una gestión y una planificación a la altura de las circunstancias?" ha lamentado.

Al hilo, Silvestre Castells, ha destacado que "llevamos mucho tiempo poniendo el foco en la incapacidad de la Diputación de Sevilla para gestionar de forma eficiente los recursos".

En concreto, sobre la nueva rotura, los populares han indicado que la propia Diputación aseguró que existían sistemas automáticos de corte pensados para situaciones esta.

Sin embargo, "las inundaciones se han repetido, y los vecinos han vuelto a ver como el agua entraba en sus domicilios anegándolo todo". Los hechos demuestran que "las supuestas soluciones de la Diputación no funcionan y hacen evidente y urgente una revisión a fondo de la red, con inversiones y mantenimiento reales".

Para finalizar el Grupo Popular ha mostrado su apoyo y solidaridad con la población afectada por las inundaciones y con otras localidades que puedan ver afectado el suministro de agua.

Además, esperan que se ayude "de manera rápida y efectiva" a estas personas a volver a la normalidad, y que el adelanto de las indemnizaciones de los seguros que ha anunciado la Diputación se haga realidad "cuanto antes".