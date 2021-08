El PP de Sevilla exige reactivar los tramos de la SE-40 entre Valencina y La Algaba para comunicar la A-49 con la A-66

SEVILLA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla reclama al Gobierno de Pedro Sánchez "la reactivación urgente" de las obras en los tramos de la SE-40 entre Valencina y La Algaba que comunique la A-49 con la autovía de la Plata (A-66) como primer paso para enlazar las principales arterias viarias a través de esta circunvalación y pide a Espadas que "se ponga, en este caso, del lado de los sevillanos para reivindicar ante Sánchez unas obras imprescindibles para las comunicaciones y la economía de la provincia".

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y el secretario general del PP, Juan de la Rosa, han visitado la zona del río Guadalquivir a su paso por Coria del Río para comprobar el importante impacto visual y medioambiental que supondría para esta comarca la construcción de un puente en la SE-40 para salvar el río, según ha informado este partido por medio de una nota.

En la visita, la presidenta popular ha alertado que "cuando Sánchez llegó al Gobierno, y dio comienzo la etapa más negra para los españoles y los sevillanos, uno de sus primeros anuncios fue bloquear el proyecto de los túneles de la SE-40 para apostar por un parche para salvar el río Guadalquivir que sí será más barato, pero se convertirá una solución menos eficaz y con más impacto medioambiental y visual que los túneles ya previstos".

"El Gobierno de Sánchez no se conformó con este castigo a Sevilla, sino que, tras años de obras ininterrumpidas gracias a los gobiernos del PP en la SE-40, decidió paralizar los otros tres tramos que aún estaban pendientes y hoy no existen obras en ningún tramo de esta importante vía sevillana ni fecha alguna para reiniciar estas actuaciones", ha afirmado Virginia Pérez.

"De los 77 kilómetros que conforma el anillo de esta circunvalación, hoy Sánchez mantiene enterrados cerca de 25 kilómetros entre el arco de los tramos de Valencina a La Rinconada y el tramo del río Guadalquivir. Es decir, en estos momentos, no solo no hay ni un metro de obra en la SE-40 sino que ni siquiera tiene sentido esta circunvalación puesto que no se comunican las principales arterias viaria en la provincia", ha señalado la presidenta provincial del PP.

"Y es que, actualmente, el tráfico de ida o vuelta a Huelva a través de la A-49 tiene que bajar obligatoriamente a la SE-30 para acceder a la Autovía de la Plata (A-66), a la N-IV hacia Madrid o a la A-92 hacia Málaga. Esto supone una aportación diaria de más de 20.000 vehículos a la SE-30 y una congestión del tráfico absolutamente innecesaria cuando además tenemos ya construidos importantes tramos de la SE-40", ha argumento Virginia Pérez.

"Se trata, por tanto, de que la SE-40 empiece a tener sentido y se comience a desbloquear aquellos tramos que comunican las autovías principales. Por ello, es inadmisible que el Gobierno de Sánchez se haya dedicado a paralizar estos proyectos que ya están en marcha y que podría solventar muchos problemas a los sevillanos y a los usuarios de estas carreteras", ha asegurado la presidenta del PP de Sevilla.

"Durante estos años están claras las prioridades del gobierno de Sánchez y del exministro de Fomento, José Luis Ábalos. Solo hay que ver que a principio de año el Estado le regale a Cataluña 6.300 millones de euros para su red de Cercanías mientras se excusa ante los sevillanos por problemas de disponibilidad presupuestaria para negarnos la construcción de 25 kilómetros de SE-40", ha esgrimido Pérez.

"Ante este absoluto ninguneo a los sevillanos, desde el PP de Sevilla vamos a reclamar a la nueva ministra de Fomento, Raquel Sánchez, que en primer lugar, rectifique el parche de los puentes en lugar de los túneles para salvar el río Guadalquivir y en segundo lugar, y mientras se desbloquea el tramo del río, se reactive de manera urgente los tramos del arco norte de la SE-40 comenzando por los tramos entre Valencina y La Algaba que permitan comunicar la A-49 con la A-66 y posteriormente con el tramo de La Rinconada para alcanzar la N-IV", ha sostenido.

Virgina Pérez ha lamentado que "el pasado 28 de julio, la nueva ministra de Movilidad viniera a Sevilla a anunciar inversiones y no dijera absolutamente nada sobre el futuro de estos proyectos, por lo que nos tememos que, una vez más, el PSOE va a mantener enterrada a la SE-40 y la movilidad en la provincia".