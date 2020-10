El PP de Sevilla pide la restauración y adecentamiento de la pasarela regionalista sobre el antiguo cauce del Guadaíra

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha advertido del estado de conservación y "deterioro progresivo" de la pasarela regionalista sobre el antiguo cauce del río Guadaíra, en la avenida de Jerez, que conecta el barrio de Bellavista con la avenida de la Palmera, y pide su restauración y adecentamiento.

En un comunicado, el partido expone que este puente goza de cuatro históricas farolas de fundición en sus extremos que "precisan de una reparación urgente" ante la continua pérdida de elementos artísticos que aún conserva y su "profundo" grado de oxidación. "Una de ellas, incluso, está absorbida por la propia vegetación del entorno con lo cual queda desfigurada la correcta lectura del puente", explica el portavoz popular, Beltrán Pérez.

El PP, además, avisa del mal estado de la baranda del puente que ha perdido numerosos motivos ornamentales y está a merced del vandalismo y el saqueo por su continuo descuido y abandono.

"Si el Ayuntamiento no muestra preocupación por su patrimonio y lo abandona, lo convierte en el centro del vandalismo y la degradación", explica Pérez que, además, pide un plan especial para el entorno que "ofrece una lamentable imagen" en cuanto a limpieza y cuidado de sus zonas verdes.

El Partido Popular recuerda que la avenida de Jerez es una de las entradas a la ciudad y su estado global debe ser muy distinto al que presenta ahora que, "por desgracia, es el mal endémico que se repite en todos y cada uno de los barrios".

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), "se debe hacer mirar sus políticas en materia de conservación del patrimonio, que van desde la paralización y bloqueo de grandes proyectos como Artillería, Santa Clara, el Teatro Lope de Vega o San Hermenegildo, a otros que están igualmente maltratados, como el Parque de María Luisa, el Parque de Blanca Nieves, el Molino de San Juan de los Teatinos o esta misma pasarela", explica el portavoz.

"Es preciso reiniciar las políticas de patrimonio histórico porque Sevilla no se puede permitir el lujo de seguir abandonándolo a su suerte. Esto no se soluciona con cuatro concejales más porque el de Espadas no es un problema de mayorías. El verdadero problema del alcalde es la ineficacia, la falta de gestión y la incapacidad más absoluta para gobernar la ciudad", concluye.