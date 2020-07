PP de Sevilla señala al Plan Vive como el "más importante impulso" a la política de vivienda en la provincia

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha destacado al Plan Vive como el "más importante impulso" a la política de vivienda en la provincia, destinado a facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes, personas mayores y colectivos vulnerables con un presupuesto de 690 millones de euros y que podrá generar "en toda Andalucía 56.750 puestos de trabajo en los próximos cinco años".

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha presidido una reunión sectorial de la formación en materia de vivienda en el que han participado el viceconsejero de Fomento, Jaime Raynaud, y la secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Alicia Martínez, y numerosos portavoces y cargos públicos del PP en la provincia.

Pérez ha destacado que, gracias a la puesta en marcha del Plan Vive en Andalucía, se va a facilitar el acceso de los jóvenes, mayores de 65 años y colectivos vulnerables a una vivienda a precio asequible, pero además "se adecuará las viviendas a las nuevas necesidades medioambientales, funcionales y familiares además de dinamizar la económica y el empleo en el sector de la construcción".

"Y es que este ambicioso plan contiene más de 217.000 actuaciones entre ayudas, promoción de nuevas viviendas y actuaciones de rehabilitación con un presupuesto global para los próximos cinco años de 690 millones de euros pero que, entre subvenciones y ayudas que contiene generará una inversión inducida en Andalucía de 2.500 millones de euros entre 2020 y 2024 y que supondrá una generación de empleo directo de 56.750 puestos de trabajo a los que habrá que sumar los empleos indirectos", indica en un comunicado.

Señala que, para facilitar el acceso a la vivienda, el Plan Vive incluye un Programa de Fomento del Alquiler con el que se prevé construir 3.340 viviendas que van a incrementar el parque público andaluz, varios programas de ayudas al alquiler de vivienda habitual con 155.000 actuaciones y ayudas a los jóvenes para la adquisición de vivienda.

"Pero el Plan Vive tampoco deja atrás la rehabilitación de vivienda residencial y urbana con programas destinados a garantizar la seguridad, la conservación, la eficiencia energética y la accesibilidad, así como la instalación de ascensores. En este capítulo, la Junta de Andalucía ha previsto actuaciones en unas 40.000 viviendas en Andalucía", indica.

En tercer lugar, señala que el plan contempla planes contra la vulnerabilidad residencial con el objetivo de crear una Red de Viviendas del Tercer Sector destinada a paliar las situaciones de emergencia habitacional, ayudas al alquiler para personales especialmente vulnerables, y medidas de apoyo a los que se encuentra en situación de posibles desahucios. "Un tercer pilar de este plan para el que se estiman cerca de 22.000 ayudas en los próximos cinco años", agrega.

Por último, explica que el Plan Vive incluye programas para la investigación, formación y difusión en materia de vivienda como una línea de becas de formación para jóvenes profesionales del sector, ayudas a la investigación en materia de vivienda y la creación del Foro Andaluz de la Vivienda, "en el que se encuentren representen todas las organizaciones y agentes del sector".

Según la presidenta popular, "se trata de un plan ambicioso, completo, sensible con todas las necesidades y que supone un revulsivo en la política de vivienda tras años de parálisis".

"Porque la Junta de Andalucía ha impulsado el Plan Vive que pone fin a años de nefasta gestión del PSOE en materia de vivienda, porque el PSOE gobernó una legislatura entre 2012 y 2016 sin un Plan de Vivienda a pesar de que estábamos en plena crisis inmobiliaria, un gobierno socialista que no pagaba las ayudas a promotores ni a compradores de VPO. No pagaba a las agencias de fomento del alquiler e inquilinos y no resolvían las ayudas al alquiler. El PSOE no pagaba las obras de ascensores a las comunidades de propietarios y ni siquiera ejecutaban las áreas de rehabilitación", concluye.