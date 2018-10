El PP urge al alcalde de Sevilla a convocar la 'Mesa del árbol' tras "más de un año" sin hacerlo

Publicado 20/10/2018 15:37:36 CET

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido este sábado al alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), que se convoque la 'Mesa del árbol', que "lleva más de un año sin convocarse", desde octubre de 2017.

Así lo ha señalado la concejal del PP Evelia Rincón, quien en una nota ha tildado de "inexplicable que el alcalde del PSOE no le dé importancia a este foro en el que tiene que tratarse la problemática del arbolado en Sevilla, y en el que se deben dar todas las explicaciones pertinentes tanto a las entidades como a los grupos políticos".

La representante del PP ha exigido a Espadas "que convoque de una vez por todas esta 'Mesa del árbol', ya que las entidades tienen derecho a conocer qué está pasando con el arbolado en Sevilla, con las talas, las plantaciones y las caídas de árboles producidas en los últimos meses, como por ejemplo la caída en la terraza del Chile, que aún estamos esperando saber que ocurrió".

"Esto es solo un ejemplo, estamos hablando de un problema extendido a todos los barrios", ha puntualizado Rincón, para quien "todos los sevillanos tienen derecho a saber cuál es el futuro del arbolado de nuestra ciudad". "El PSOE está convirtiendo la ciudad en una ciudad gris, sin futuro verde y, además ha diezmado considerablemente la sombra de Sevilla", ha afirmado.

Según ha continuado la edil del PP, la 'Mesa del árbol' es "un foro que debe convocarse con frecuencia y en el que se debe escuchar tanto a los representantes de las entidades como a los grupos políticos, a los que también debe de convocar".

Además, Rincón ha criticado "que el pasado 18 de julio, el PP hizo una serie de preguntas al Pleno que han sido contestadas hace un par de días, es decir, han tardado tres meses en responder".

Concretamente, ha explicado que, "a la pregunta formulada, de los innumerables tocones que aún existen en los alcorques, ¿han planificado el destoconado de aquellos que por afectación de servicios no han sido retirados hasta la fecha? ¿Cuál es la planificación?", el delegado municipal ha contestado que "se está elaborando el cronograma de destoconado para poder proceder al mismo a finales de verano, previo inicio de la campaña de plantación, previsto para otoño de 2018", según señalan desde el PP.

"El verano ya ha pasado y hace casi un mes que empezó el otoño y aún no se ha empezado con dicho cronograma, que dudamos que esté hecho", ha aseverado Rincón, que se ha preguntado "a qué está esperando el equipo de gobierno del PSOE para llevarlo a cabo".

Además, ha apuntado que "el PSOE ha sacado a licitación un contrato por valor de 240.000 euros para plantaciones, pero sin criterio claro establecido y sin cuantificar las unidades ni especies, sólo especifica 92 especies y nueve palmeras por casi 250.000 euros".

Ha indicado que "no conocemos cómo se va a decidir las plantaciones de este nuevo arbolado, ya que no existe plan director al respecto", y "la relación de arbolado no es idóneo para las calles que han sido diezmadas".

Según Rincón, "se trata de un contrato de urgencia, algo que no debía ser así, ya que desde 2015 tenía el Ayuntamiento la lista de apeos necesarios, por lo que ya podría haberse iniciado el proceso de selección de especies de reposición".

PLAN DIRECTOR DEL ARBOLADO

Por otro lado, la concejal 'popular' ha recordado que, en julio de 2017, el PP elevó una propuesta a Pleno exigiendo que se elaborase de manera inmediata y se pusiera en marcha un Plan Director del Arbolado de la ciudad de Sevilla.

"Una propuesta aprobada en Pleno hace más de un año y que, como viene siendo habitual, el alcalde del PSOE no cumple, ya que lo único que ha hecho es sacar hace unos días la licitación de dicho plan, pero no ha cumplido nada de lo aprobado", según ha manifestado Rincón. "Le falta el respeto al Pleno y, por tanto, a los miembros de la Corporación y vecinos", ha criticado la concejal del PP.

Rincón ha lamentado que Espadas "no cumpla lo que se aprueba en pleno, tarde meses en contestar las preguntas de Pleno, no convoque la 'Mesa del árbol', no dé las explicaciones pertinentes sobre el arbolado a las entidades y a la oposición". "Un alcalde que con esta actitud solo manifiesta que no le importa nada el futuro de nuestras zonas verdes, árboles y medio ambiente", ha manifestado la concejal 'popular'.

Finalmente, ha concluido reclamando a Espadas "que se preocupe un poco más por los problemas que hay en la ciudad, como el arbolado, ya que son varios los accidentes que ha habido en el último año e incluso hemos tenido que lamentar un fallecimiento, por lo que pedimos que convoque la mesa del árbol y que cumpla con lo aprobado en el Pleno". "Ya es hora de pasar de la improvisación a la coordinación y previsión", ha zanjado Evelia Rincón.