El presidente de la CHG aboga por la responsabilidad de gestores en la toma de medidas para cuidar el agua

Publicado 27/10/2018 19:06:57 CET

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, Joaquín Páez, ha defendido la responsabilidad de los gestores del agua en tomar conciencia y medidas como "única vía posible para cuidar y conservar nuestras aguas".

Páez, que ha realizado estas declaraciones en el transcurso de la jornada 'Perspectivas de los abastecimientos de agua frente a situaciones de crisis ambiental', organizada por la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa), asienta estas afirmaciones en cinco pilares que "están siendo fundamentales para la gestión del recurso en la cuenca del Guadalquivir", según ha informado la CHG en una nota.

En este sentido, ha señalado, como primer principio, la sostenibilidad, en relación a la necesidad de gestionar la demanda, y no la oferta. Para ello, aboga por hacer pedagogía entre los grandes consumidores de agua, principalmente entre los usuarios del regadío, para que sean conscientes de la importancia del uso racional del agua.

"Los hijos de estos agricultores tienen perfecto derecho a continuar trabajando sus tierras, y ese futuro tenemos que garantizárselo", ha afirmado.

Por otra parte, también ha señalado que "quien contamina no solo paga, sino repara". A su juicio, no vale sólo con pagar, sino que "hay que reparar el daño y asegurarse de que esa agua está en condiciones idóneas de ser utilizada".

En relación con esto último, Páez ha explicado que "tenemos que aplicar la racionalidad no sólo en cuanto a las medidas --estructurales y no estructurales-- a tomar, sino también al gasto público", en alusión al principio de recuperación de costes.

Asimismo, como cuarto pilar, el presidente ha señalado la prevención, en relación a "la necesidad de recopilar cuantas experiencias y conocimientos nos sea posible con el objetivo no solo de utilizarlos para la gestión de estas aguas, sino para ponerlos a disposición de los distintos gestores, con el objetivo de prepararnos de cara a situaciones puntuales de agravamiento de la crisis climática".

"Somos conscientes de que no vamos a tener agua eternamente. Nuestro clima, sometido a cíclicas sequías e inundaciones nos obliga a ser previsores y excelentes planificadores", ha agregado.

Por último, Páez ha recordado que todo lo anteriormente mencionado no tiene sentido si no existe participación social. "No podemos vivir a espalda de los demás a la hora de gestionar", ha dicho.

Este foro, que ha permitido la puesta en común sobre experiencias y estrategias para blindar el abastecimiento de agua, ha estado organizado por la Fundación Fomento y Gestión del Agua (FFGA) y Emasesa, con la colaboración de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, ASA, Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Cátedra del Agua de Emasesa y el equipo promotor de H2Horizon 2020.