Presidente de Diputación de Sevilla subraya que los Presupuestos 2019 invertirán 181,98 millones en políticas sociales

Publicado 07/12/2018 13:10:06 CET

SEVILLA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, en la presentación del Presupuesto General de 2019 de este ente provincial, ha puesto el acento en el hecho de que de los 453,11 millones de euros de Presupuesto Consolidado, 181,98 millones de euros --un 4,09 por ciento más que en el ejercicio pasado-- van a "ir destinados al mantenimiento de las políticas sociales"". "Esto significa que, de 290 millones de euros de gasto no financiero, el 62,69 por ciento se va a emplear desde la Diputación en gasto social: más de seis de cada diez euros", ha subrayado.

Según Villalobos, "en el contexto de las cuentas generales, tenemos prevista para 2019 una inversión en progresión en materia de servicios públicos de carácter preferente, que se cuantifica en 32,42 millones de euros".

En este apartado, ha señalado en un comunicado que "tiene un lugar preferente la cultura en la provincia, cuyas políticas se financian con 8,28 millones de euros que permiten, entre otras cosas, mantener en ejecución todos los programas y circuitos culturales y que estas actividades puedan mantener su media del 60 por ciento de aforo y la generación de casi 600 empleos".

Además, el presidente de la Diputación ha defendido la importancia de dar soporte a la educación porque "sin una formación actualizada y adaptada a las imposiciones de las tecnologías sobre el mercado de trabajo y sin una oferta residencial, que haga accesibles los ciclos educativos superiores a los estudiantes procedentes de las capas más vulnerables de las comarcas rurales, nuestros jóvenes no pueden incorporarse al empleo y contribuir al progreso de la provincia".

Por ello, ha señalado que "se ha consignado en el Presupuesto para el año próximo 16,27 millones de euros, que se dedican a la dotación y mejora de los dos complejos educativos, Pino Montano y Blanco White".

En concreto, Pino Montano contará en 2019 con 6,70 millones de euros para reforzar los servicios generales (2,77 millones de euros); dotar al Instituto Híspalis (1,78 millones de euros) y a la Residencia de Estudiantes (645,000 euros) y mejorar el comedor y las instalaciones deportivas (1,496 millones de euros). En Blanco White, la Diputación invertirá este año 6,52 millones de euros, de los que 2,64 millones de euros van a dar soporte a sus servicios generales; 1,90 millones de euros al Instituto Virgen de los Reyes; 522,000 a la Residencia de Estudiantes, y 1,13 millones de euros al comedor y las instalaciones deportivas.

LA CULTURA Y EL OCIO

El presidente de la Diputación ha recordado que "hace unos meses, La Razón publicada una encuesta con números llamativos". Según el periódico, para el 46,1 por ciento de los españoles la cultura no está presente en su ocio. El 55,1 por ciento de los mayores de 55 años no conoce siquiera la oferta cultural de la ciudad en la que vive y son los jóvenes, de entre 18 y 34 años, quienes más acuden a actividades culturales, en un porcentaje de 55,2. Además, casi el 60 por ciento cree que las administraciones no muestran suficiente interés por la política cultural, ha recordado Villalobos.

"Con estos resultados en la mano, creo que cobra relevancia que el Presupuesto de la Diputación crezca un 16,29 por ciento --1,16 millones de euros en cifras totales-- para invertir en la consolidación de los servicios generales de Cultura (1,56 millones de euros) y acciones como la programación y promoción de actividades culturales (4,22 millones de euros) o la preservación y rehabilitación del patrimonio de los sevillanos, con 518,000 euros para el Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses", ha afirmado Villalobos.

Además, ha valorado "la dotación económica para los programas culturales de la Diputación: Programa de Fomento y Cooperación Cultural (732,000 euros), apoyo al flamenco en la provincia (165,000 euros), Festival Internacional de Jazz en la Provincia (93,000 euros), Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (187,000 euros), Escena Encendida (187,000 euros), el Festival Internacional de Danza de Itálica (560,000 euros), y para otras actividades culturales (162,000 euros)".

Según el presidente de la Diputación, "con estos programas culturales, la Diputación y los ayuntamientos participantes estamos proporcionando casi 600 empleos, tanto entre los trabajadores directamente relacionados con las compañías que programamos, como entre los profesionales anexos al sector (distribuidoras, imprenta/publicidad, personal técnico de teatros, entre otros)". Además, ha añadido que se puede "seguir garantizando aforos en torno al 60 por ciento de media en los espectáculos que ponemos a disposición del público sevillano".

COLABORACIÓN DEL MUNICIPALISMO

Villalobos ha insistido en poner el acento en que "las políticas culturales que la Diputación pone en marcha en la provincia están concebidas como la suma de la colaboración del municipalismo, porque vamos de la mano con los ayuntamientos en la cofinanciación y la coprogramación y dotamos de programación estable a los teatros de la provincia".

"La cultura en la provincia es un referente emprendedor y mantener un presupuesto estable para actividades culturales se traduce en apoyo a la gestión y al empleo cultural", ha subrayado, a la vez que ha destacado que se sostiene "el empleo dentro del ámbito de la cultura aportando 434,000 euros para sostener a los monitores culturales en los ayuntamientos menores de 20,000 habitantes".