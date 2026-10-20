El Programa Agente Tutor de la Policía Local de Sevilla recibe un reconocimiento como referente nacional

El jefe de la Policía Local de Sevilla, Antonio Luis Moreno recibiendo el reconocimiento de referente nacional en el VI Congreso Nacional de Agentes Tutores celebrado en Valencia - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Programa Agente Tutor de la Policía Local de Sevilla ha recibido un reconocimiento como referente nacional en el VI Congreso Nacional de Agentes Tutores celebrado en Valencia.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, el Agente Tutor cuenta actualmente en Sevilla con 30 policías formados específicamente para trabajar con la infancia y la adolescencia. Durante el curso 2025-2026 ha estado presente en de 272 centros y entidades, alcanzando con sus charlas e intervenciones a más de 63.000 personas entre alumnos, profesores y familias.

Durante el encuentro, el jefe de la Policía Local de Sevilla, Antonio Luis Moreno, ha recibido en nombre de la Policía Local este reconocimiento por implantar un programa que funciona con éxito en Sevilla desde 2023.

Además, Moreno ha participado en una mesa redonda junto a los responsables policiales de Madrid, Valencia y Palma de Mallorca donde se han compartido las experiencias del Agente Tutor en las diferentes ciudades españolas.

Asimismo, gracias a este programa el Ayuntamiento de Sevilla firmó en el pasado mes de junio un convenio pionero en España con la Fiscalía de Menores para blindar la coordinación en la protección de los más jóvenes.