El programa Seff365 del Festival de Cine Europeo de Sevilla vuelve con comedia, terror y cine independiente americano

Publicado 11/04/2019 12:34:35 CET

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Europeo de Sevilla recupera su programa Seff365 fuera de las fechas oficiales del certamen, cuya XVI edición se celebrará entre el 8 y el 16 de noviembre. En este contexto, el Teatro Alameda acogerá este viernes 12 de abril el estreno de dos películas de culto en sesión doble, 'Nación salvaje' y 'One Cut of the Dead'.

La japonesa 'One Cut of the Dead' se ha convertido en fenómeno de culto. Rodada con apenas 27.000 euros y programada para el estreno en una sala de Tokio para apenas 100 personas, a las pocas semanas se podía ver en más de 200 cines, recaudando ya más de diez millones de euros en todo el mundo. Un divertido y jocoso canto de amor al cine, a la pasión por rodar, a la supervivencia en la jungla del audiovisual, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

'One cut of the dead' comienza con un deslumbrante plano secuencia de casi media hora. Mientras un equipo de rodaje intenta filmar una película de zombies, son atacados por lo que parecen auténticos muertos vivientes. Sin embargo, nada es lo que parece en este original juego de metaficción.

Presentada en Sundance y Toronto, 'Nación salvaje' recoge lo mejor de la tradición del cine de venganza y pandilleros. La película se desarrolla en la ciudad de Salem, que ya no es el de los juicios por brujería. De hecho, el Salem de los smartphones es mucho peor. El hackeo y la publicación de buena parte de la información íntima de sus ciudadanos hará que la gente de Salem pierda los papeles, desencadenando una ola de violencia que termina arrastrando a cuatro chicas, acusadas de estar detrás de este hurto internáutico y perseguidas como si fuesen brujas de nuestros tiempos. La sesión contará con la participación de Paco Campano, parte del equipo del popular maratón grotesco palomitero que tradicionalmente se celebra durante el Festival de Cine.

NUEVO CINE INDEPENDIENTE AMERICANO

En colaboración con el recién clausurado Americana Film Fest de Barcelona, se han programado para los días 24, 30 de abril y 2 de mayo tres títulos emblemáticos del siempre inquieto cine independiente americano: la ganadora de la Espiga de Plata en la pasada Seminci, 'La (des)educación de Cameron Post', 'We the animals', la película mejor valorada esta temporada en el circuito de festivales de cine independiente y la tercera película dirigida por Ethan Hawke, 'Blaze'.

'La (des)educación de Cameron Post' de Desiree Akhavan obtuvo el Gran Premio del Jurado en Sundance y la Espiga de Plata en Seminci, además del premio del Jurado Joven. Protagonizada por Chloë Grace Moretz ('Kick Ass', 'Carrie', 'La invención de Hugo'), la película de Desiree Arkhavan nos lleva a 1993: después de descubrir que es homosexual, la familia de la adolescente Cameron la envía a un remoto centro de tratamiento para someterla a una terapia y obligarla a hacerse heterosexual.

'We the animals', de Jeremiah Zagar, ha logrado el premio especial del jurado en Sundance Next por su innovación, ha sido una de las mejores películas independientes de 2018 para el National Board of Review y obtuvo cinco nominaciones en los premios Independent Spirit,

Basada en la novela de Justin Torres, cuenta la vida de Jonah y sus dos hermanos. Mientras estos últimos toman como modelo la figura de un padre de humor cambiante y autoritario, Johan se acerca a su madre, una figura más compleja y rica que le ayuda a potenciar una manera diferente de ver el mundo. Y es así como se da cuenta del entorno conflictivo, de las dificultades para salir adelante y de que él puede aspirar a un horizonte mucho más abierto y creativo.

'Blaze', el tercer largometraje de Ethan Hawke como director de ficción, gira en torno a la vida y la muerte del cantante y compositor de country Blaze Foley, alguien muy cercano al gran Townes Van Zandt. Blaze explora diferentes momentos importantes de su vida: unos convulsos, otros llenos de pureza y sentimiento. Desde la historia de amor con su mujer Rosen, por la que dejó todo, hasta las circunstancias de la noche en la que fue asesinado. Fue Premio Especial del Jurado a la interpretación de Ben Dickey en el Festival Sundance 2018.