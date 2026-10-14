Prosegur y el Teatro de la Maestranza de Sevilla renuevan su colaboración para esta temporada

Archivo - Fachada principal del Teatro de la Maestranza, en foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Prosegur y el Teatro de la Maestranza han renovado su convenio de colaboración para la temporada 2026/2027, dando continuidad a una relación que refleja el compromiso de ambas entidades con la promoción de la cultura y el impulso de la actividad artística en Sevilla.

A través de esta renovación, Prosegur vuelve a respaldar la programación del Teatro de la Maestranza, uno de los principales referentes culturales de Andalucía y un espacio fundamental para la difusión de la ópera, la música, la danza y las artes escénicas, como informa el espacio escénico del Paseo Colón en un comunicado.

La colaboración se enmarca en el compromiso de Prosegur con la sociedad y con aquellos proyectos que contribuyen a generar valor en las comunidades en las que está presente. En este sentido, la compañía canaliza buena parte de su acción social y cultural a través de Fundación Prosegur, que desarrolla iniciativas especialmente vinculadas a la educación, la inclusión y la generación de oportunidades de desarrollo para las personas.

La renovación del convenio adquiere, además, un significado especial en un año clave para la compañía, que en 2026 celebra su 50 aniversario. Cinco décadas de trayectoria que Prosegur está conmemorando poniendo en valor su evolución, su compromiso con las personas y su vinculación con la sociedad.

Por su parte, el Teatro de la Maestranza afronta la temporada 2026/2027 bajo el lema 'Amor en vivo', con una programación que reúne grandes títulos del repertorio lírico, propuestas sinfónicas, danza y nuevas miradas sobre las artes escénicas.

La continuidad de esta alianza pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre el sector empresarial y las instituciones culturales para contribuir al fortalecimiento del tejido cultural de la ciudad y favorecer que la cultura siga siendo un espacio de encuentro, participación y generación de experiencias compartidas.

Con esta renovación, Prosegur y el Teatro de la Maestranza reafirman su voluntad de seguir trabajando juntos por la cultura andaluza, consolidando una relación basada en el compromiso, la confianza y el apoyo a la creación y difusión artística.