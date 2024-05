El PSOE acusa a la Junta de "abandonar" las inversiones en colegios y pide a Sanz que reclame a la consejera

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS -

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha considerado este jueves que la Consejería de Educación tiene "abandonados" a los colegios públicos sevillanos en materia de inversiones y el colegio España, visitado por el alcalde, el popular José Luis Sanz, por unas obras municipales de mejora, "es precisamente un buen ejemplo".

El PSOE ha indicado que en dicho centro, "el Ayuntamiento de Sevilla tuvo que invertir en 2020 casi 55.000 euros en un nuevo comedor tras la falta de respuesta de la administración autonómica a las demandas del AMPA y de la comunidad educativa en cuanto a una instalación; cuando la construcción del comedor "correspondía a la Junta de Andalucía".

"Después de casi once meses de absoluta parálisis en los colegios públicos tras destinar todo su tiempo a realizar una encuesta sin prestar atención al medio centenar de proyectos de obras y mejoras que le dejó en cartera el anterior gobierno socialista, Sanz justifica de nuevo su inoperancia y la de su equipo recurriendo a sus cansinas críticas a la gestión socialista. Hoy en su reunión con la consejera de Educación, Patricia del Pozo, ha tenido la oportunidad de exigirle que cumpla con su obligación de invertir en los colegios públicos de nuestra ciudad, y no para decir simplemente que van a abrir vías de colaboración", ha remarcado el PSOE municipal.

Así, el PSOE acusa a Sanz de "no concretar" su plan de inversiones de diez millones en los colegios, "porque no tiene los proyectos siquiera". "Diez millones de euros en tres años cuando hubo un año, el de 2021, en el que se invirtieron en colegios públicos de la ciudad hasta 13 millones de euros". Mientras Sanz dice que estas obras alcanzarán a 40 colegios, el PSOE dice que no se sabe "qué colegios tendrán inversiones y cuáles quedarán fuera, en lo que ha sido un nuevo e improvisado anuncio para tapar tantos meses sin hacer nada, ni tan siquiera desbrozar las entradas y patios, que ahora mismo es lo más urgente".

"De hecho, ante la falta de concreción de su plan de 10 millones, Sanz tampoco ha podido detallarle ni al CEIP España ni al CEIP Almotamid, que también ha visitado para destacar unas obras que se harán por valor de 7.250 euros, si serán beneficiados por esas inversiones", ha remarcado el PSOE municipal, defendiendo que "la media anual de inversión en los ocho años de mandatos socialistas ha superado los 3 millones".