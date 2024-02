PSOE afirma que la Junta "impide" a Villaverde (Sevilla) acceder a la subvención estatal para ampliar su centro de salud

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villaverde del Río, José María Martín, y el secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, han denunciado este martes que Juanma Moreno "impide que Villaverde del Río (Sevilla) acceda a una subvención estatal para ampliar su centro de salud", un hecho que se suma al "maltrato permanente de la Junta a la atención primaria de este municipio".

En concreto, según señala el partido en una nota de prensa, el alcalde socialista ha explicado que el Ayuntamiento de Villaverde elaboró una propuesta de ampliación del centro de salud, con un presupuesto de ejecución de 1.176.000 euros con cargo al Plan de Empleo Estable que financia el Gobierno central a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En el Consejo Comarcal del SEPE donde se analizan y valoran los proyectos, "el nuestro obtuvo el máximo de puntos porque, entre otras cosas, garantizaba el empleo estable, requisito imprescindible para acceder a la financiación", ha manifestado José María Martín.

El Gobierno central adjudicó 277.000 euros para la primera fase del proyecto de ampliación del centro de salud de Villaverde, pero la Junta de Andalucía, administración encargada de gestionar los expedientes, "no incluyó nuestro proyecto en el plan funcional y no nos otorgó el certificado de competencias necesario para acceder a la financiación", ha asegurado el regidor socialista, quien ha lamentado que para Juanma Moreno "no es una prioridad la ampliación del centro de salud de Villaverde, tal y como me dejó claro la delegada territorial".

El alcalde ha recordado que Villaverde "sufre el maltrato sistemático de Juanma Moreno a su atención primaria". "Llevamos años denunciando la eliminación del servicio de urgencias 24 horas y exigiendo que sea restituido. De los cinco profesionales asignados al centro de salud, ninguno de ellos es permanente y muchos días sólo contamos con uno o dos profesionales", ha lamentado el regidor socialista, quien ha añadido que la Junta de Andalucía "también ha suprimido la ambulancia que teníamos en el pueblo".

Por su parte, Rafael Recio ha denunciado la "incapacidad de Juanma Moreno de gestionar el dinero público, ya sea del Gobierno de España o de Europa, una incompetencia que está perjudicando seriamente la vida en los pueblos de la provincia de Sevilla". "El presidente andaluz se está dedicando a devolver fondos europeos, como así ha advertido la Cámara de Cuentas y nos lo han corroborado las instituciones europeas en una reciente visita a Bruselas, por su incapacidad de gestión", ha añadido.

"Esa falta de ejecución flagrante de los fondos europeos o estatales por parte del Gobierno andaluz está provocando que nuestros pueblos, sobre todo las zonas rurales, estén perdiendo población como consecuencia del deterioro manifiesto de los servicios públicos e infraestructuras", ha alertado el secretario de Organización del partido. Rafael Recio ha lamentado la "impotencia" de los alcaldes y alcaldesas "por tratar de sacar adelante proyectos de mejora de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas con el obstáculo permanente de la Junta de Andalucía".