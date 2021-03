El PSOE de Bormujos (Sevilla) avisa de "otro capítulo para la moción de censura con el abrazo del PP y Vox"

Alerta de una estrategia deliberada para "provocar una inestabilidad artificial e innecesaria" en el Gobierno local

BORMUJOS (SEVILLA), 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras romper el Grupo de Cs en el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) su pacto de gobierno con el PSOE señalando la "negativa" del alcalde, el socialista Francisco Molina, a dimitir por el juicio por presunta prevaricación que afronta, el Grupo socialista ha avisado de "otro capítulo más para cristalizar la moción de censura" mediante "un acuerdo con el abrazo del PP y de Vox".

En un comunicado, el Grupo socialista ha manifestado que esta "nueva alianza" entre las fuerza de derecha viene siendo "articulada" desde septiembre de 2020, toda vez que PSOE y Cs conformaron un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Bormujos después de que no prosperase el acuerdo promovido tras las elecciones municipales de 2019 para que el PP, Cs y Vox superasen la nueva mayoría simple cosechada por el PSOE, que finalmente revalidó la Alcaldía en la sesión de investidura como fuerza más votada.

Así, mientras Cs justifica la ruptura del pacto por la "negativa" del alcalde a dimitir por el juicio que afronta por un presunto delito de prevaricación a cuenta de la autorización de unas obras en una nave municipal pese a contar con informes desfavorables de la Intervención y del arquitecto municipal, el PSOE avisa de una estrategia deliberada para "provocar una inestabilidad artificial e innecesaria" en el Gobierno local, donde los socialistas avisaban de una "campaña de acoso y derribo" del PP contra el alcalde, a la que según su tesis se habría acabado sumando Cs.

TODO POR "INTERESES PARTICULARES"

Según el PSOE, "el posicionamiento del portavoz de Ciudadanos, Manuel Romero; su mujer y edil de Recursos Humanos, Cyra de la Cruz, y todo su grupo es pensar únicamente en sus intereses particulares y en sacar beneficio propio a costa de Bormujos". "Por esto han apurado hasta el último momento para seguir cobrando sueldos públicos", aseveran los socialistas.

Y es que tras anunciar Cs "una ronda de contactos" con los grupos para "garantizar un gobierno limpio" en Bormujos, el PSOE alerta de que la ruptura del acuerdo deriva de que la formación naranja ya ha negociado una "mayoría para la moción de censura con el abrazo del PP y Vox".

En cuanto a las acusaciones del PP contra el concejal de Hacienda, el socialista Rafael Díaz, por orquestar supuestamente desde el Ayuntamiento "un chiringuito al servicio de sus intereses personales y económicos", al haber "representado como gestor fiscal de manera privada a las mismas empresas que él mismo contrataba" desde el Consistorio, el PSOE señala que son sólo otra "excusa" paran la moción de censura.

Según el PSOE, la Secretaría General del Ayuntamiento ha constatado mediante un informe que Díaz "no tiene dedicación exclusiva ni tampoco régimen de dedicación parcial". Al no estar "liberado", no le resulta aplicable la regulación contenida en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, "tanto en lo referente a la percepción de retribuciones con cargo a presupuestos públicos, como en lo relativo al desempeño de otras actividades".

Así, el PSOE acusa al PP de "agitar y ensuciar" la vida municipal, "persiguiendo un sillón a la desesperada". "Hace meses que su labor política no es trabajar por Bormujos y están intentando paralizar la gestión del equipo de gobierno, con manifestaciones que únicamente buscan ensuciar la labor del Grupo socialista", asegura el PSOE.